Катастрофа предизвика голямо задръстване на АМ "Тракия"
Автор: Цвети Христова 20:34
© Фокус
За катастрофа на АМ “ Тракия", съобщи репортер на "Фокус". Инцидентът е станал в посока София при 27 км.

Задръстването е голямо. 

Шофирайте внимателно.


