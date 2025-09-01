ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Катастрофа на АМ "Тракия" предизвика адски задръствания
"И продължават да се нанизват коли в задръстването. Може да се слезе на Белозем по стария път посока Чирпан и после да се качите на магистралата при Плодовитово или на възел Чирпан", съветват те.
"Не тръгвайте по Тракия в посока към морето! Има катастрофа малко след Пловдив в посока Бургас на разклона за Първомай! Има обърната кола по таван и се образува голяма тапа!", казват още те.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 602
|предишна страница [ 1/101 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Начало на евтиното море
14:26 / 01.09.2025
С 227 км/ч шофьор на луксозен джип бърза да се прибере у дома
14:30 / 01.09.2025
Проф. Кантарджиев предупреди връщащите се от чужбина
13:50 / 01.09.2025
BILLA България има нов изпълнителен директор
12:30 / 01.09.2025
Ако оставите парите си на депозит в банката, реално ще обеднеете
12:16 / 01.09.2025
Пуснаха гараж за продажба, който струва колкото малък апартамент
11:18 / 01.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Иван Христов призна за условната си присъда
16:26 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS