Касите на БНБ работят извънредно днес

© Във връзка с присъединяването на Република България към еврозоната от 1 януари 2026 г. и засиления интерес към стартовите комплекти с евромонети с българска национална страна, касите на Българската народна банка (БНБ) ще работят извънредно с клиенти на 27.12.2025 г. (събота), като ще извършват следните операции:



• Касите в централната сграда на БНБ, на адрес: гр. София, пл. "Княз Александър I" № 1, ще извършват единствено следните операции:



• Продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица.



Работно време на касите с клиенти:



от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.



• Касите в Касов център на БНБ, на адрес: гр. София, м. "Полигона", ул. "Михаил Тенев" № 10, ще извършват единствено следните операции:



• Продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица.



• Размяна на монети и банкноти в левове.



Работно време на касите с клиенти:



от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.