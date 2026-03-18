Караколев: Ще се лишим от българско агнешко
Липсата ще бъде компенсирана с внос, а причината, според експерти, е управленската политика на Министерството на земеделието и отказът за масова ваксинация на животните срещу шарка.
"Ще се лишим от българско агнешко в голяма степен. Поне 20 000 семейства няма да имат българско агнешко на трапезата. Липсата ще бъде компенсирана с внос, благодарение на "политиката" на Министерството на земеделието миналата година с оглед на шарката по дребните и преживните животни и отказът да се ваксинират и да бъдат спасени. Ето докъде води това. Предупреждавахме, че с ликвидирането на животните не решаваме проблема, а само го удължаваме", каза председателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев пред Bulgaria ON AIR.
Препоръки за подпомагане
Според председателя на Управителния съвет на Съюза на птицевъдите Ивайло Гълъбов, вместо еднократни помощи от по 20 евро, по-добре е целогодишно да се прилага диференцирана ставка с по-ниска цена за потребителите.
"При яйцата ситуацията е коренно различна – имаме достатъчно и дори изнасяме. Цената, която получаваме от Западна Европа, е по-висока от тази в България. Има достатъчно яйца за великденската трапеза. Цените на яйцата не се влияят пряко от геополитическото развитие и цените на петрола. Може да има леко увеличение заради търсенето, но то ще бъде в разумни граници и по-скоро резултат на търговски решения, отколкото от производителите. В момента цената на яйце е около 20–23 цента", допълни Гълъбов за Bulgaria ON AIR.
Цени на агнешкото и тенденции
Между 5 и 7 евро ще бъде цената на живо тегло, ако някой желае да купи агне директно от фермата. В магазина цената ще бъде около 15–16 евро, уточни Караколев.
"Миналата година цените в магазините бяха около 14 евро, което означава увеличение с около 10%. Тенденцията е България да произвежда по-малко, отколкото консумира, което води до оскъпяване. Санкциите при нарушения са нищожни – 2 000 лв. глоба не плашат никого. Трябва да има нормативна база, която да гарантира за стоката с името на производителя. Разработили сме браншови стандарт, с който започваме да работим", обясни гостът.
Нередности в търговията
По думите на Гълъбов, проблем са недобрите търговски практики, които отнемат пазарен дял от коректните български животновъди.
"Докато създаваме механизми срещу нерегламентираните практики, некоректните търговци генерират големи приходи и са по-изобретателни. Най-важна е санкцията за потребителя – плащаме най-скъпия ток в Европа и след това получаваме минимално възстановяване. Това е популизъм", подчерта той.
