Капитан Николай Илиев е загинал при катастрофата в Ямболско

Капитан Николай Илиев е загинал при тежката катастрофа на пътя Елхово - Бургас, която възникна днешния следобед. Информацията бе съобщена от Министерството на отбраната.



Тежката катастрофа възникна между лек автомобил и военен джип.



Вследствие на пътния инцидент трима бяха транспортирани до болница. Двама, от които, бяха военни. При транспортирането на пострадалите военнослужещи към МБАЛ – Ямбол капитан Николай Илиев е починал. Той е командир на взвод, на служба в Българската армия от 23 януари 1995 г.



Старши сержант Георги Георгиев е настанен за лечение в болницата в Ямбол.



По случая се извършват процесуално-следствени действия от органите на реда. Тестовете за алкохол и наркотици на шофьора на военния автомобил са отрицателни.