Каналджии и пияни шофьори ще плащат стойността на чуждата кола, с която са извършили деянието
Автор: ИА Фокус 14:36
©
Осъдените за каналджийство ще дължат равностойност на превозното средство, с което са превели противозаконно през границата на страната отделен човек или група, в случаите, в които автомобилът липсва, бил е отчужден или не е тяхна собственост.

Това предвиждат част от промените в Наказателния кодекс (НК), публикувани от Министерството на правосъдието за обществено обсъждане.

Нормативните промени са в отговор на решението на Конституционния съд (КС) от 17 юли 2025 г., с което съдът обяви за противоконституционни разпоредбата на чл. 280, ал. 5 от НК – в цялост, и тази на чл. 281, ал. 4 – в частта "или се налага глоба в размер на пазарната стойност на превозното средство в лева, ако не е негова собственост“, като определи текстовете за невъзможни за прилагане. В същото решение мнозинството на КС отказа да отмени отнемането на превозните средства на пияни и дрогирани водачи.

Проектозаконът допълва Общата част на НК в чл. 53 с нова ал. 2. Така се дава възможност на законодателя в случаите, в които предмет или средство на престъплението се явява чуждо имущество, да предвижда в тежест на виновния да се присъжда неговата равностойност.

Целта е "да се спази конституционният принцип на равенство на гражданите пред закона. В противен случай лицата, извършили едно и също по вид престъпно деяние, ще се третират по различен начин единствено според това дали моторното превозно средство е собственост на дееца или на друго лице“, се казва в мотивите към проекта.

По отношение на квалифицираните случаи на непредпазливо причиняване на смърт или телесна повреда при катастрофа се предлага съдът да може да отнеме в полза на държавата превозното средство, ако принадлежи на виновния, а ако не е негова собственост – да може да присъжда равностойността му.

Приложението на тази мярка за въздействие ще е задължително при шофиране след употреба на алкохол над съответната концентрация или на наркотични вещества.


Още по темата: общо новини по темата: 80
28.07.2025 Наквасена шофьорка се изложи много, остана без кола
17.07.2025 КС остави в сила отнемането на автомобилите от пияните и дрогирани шофьори
04.07.2025 Отиде на почивка в Слънчев бряг със скъп мерцедес, ще се прибира с влака
02.07.2025 495 конфискувани коли на пияни и дрогирани шофьори от МВР Пловдив
01.07.2025 Пловдивската полиция се сдоби с още един терен за съхранение на конфискувани коли
16.06.2025 Масови арести на шофьори в Пловдив!
Още новини от Национални новини:
ВМЗ "Сопот" и "Райнметал" ще произвеждат 155 мм снаряди у нас в и...
12:36 / 08.08.2025
Икономист за идеята да се дават до 10 бона на емигрант, решил да ...
11:29 / 08.08.2025
Фалшиви банкноти евро: Как да ги разпознаем?
11:45 / 08.08.2025
Големите вериги: Прекомерният контрол заплашва да унищожи конкуре...
11:04 / 08.08.2025
Ако гражданинът реши да плати глобата в размер на 80% в рамките н...
11:36 / 08.08.2025
Експерти се притесняват от нелоялно закръгляне на цените в полза ...
11:57 / 08.08.2025

