|Какви суми и в кои клонове на "Български пощи" ще можем да обменяме левове за евро?
"По Закона за въвеждане на еврото в България е предвидена съществена роля на "Български пощи“ в този процес. Отделно с решение на Министерския съвет е възложено да извършва и услуга от общ икономически интерес. Дружеството ще обменя левове в евро за срок от 12 месеца – от 1 януари до 31 декември 2026 г., като първите шест месеца ще се извършва безплатно, т.е. няма да се дължи такса за извършване на обмяната. След това дружеството евентуално има правото да определи някаква такса“, обясни Лазарова в поредицата на Студио КНСБ "Еврото: важните въпроси и отговори“.
"Обмяната ще е възможна само в станции, които се намират в населени места, в които няма офиси или клонове на банки. Става въпрос за 2230 станции, които в момента се оборудват, и техните служители минават през обучение. Техният списък е публикуван на сайта на "Български пощи“ ЕАД, като в момента се провежда информационна кампания по инициатива на дружеството. Тя е съвместно с местната власт, организират се срещи, на които се обяснява какъв ще е редът за обмяната, какви документи да носят хората, какво да очакват", обясни още Лазарова, цитирана от "Фокус".
Важно е да се знае, че във всички 2230 станции ще могат да се обменят суми до 1000 лева. В 954 от станциите ще могат да се обменят и до 10 хил. лв., но това ще става само след подаване на заявка. Списъкът с тези станции ще бъде публикуван на страницата на "Български пощи“.
