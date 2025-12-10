ИЗПРАТИ НОВИНА
Излъгани: Дадохме 1200 лева капаро и дотам!
© NOVA
Десетки сигнали за хора, измамени за предстоящите празници с вили под наем в социалните мрежи. Мнозина от тях са превели капаро, получили са уж официални документи за резервацията си, а след това наемодателят е изчезнал. 

"Преведох парите, след което комуникацията тотално изчезна. Нашето капаро е 1200 лева, на компанията от Бургас е 1200 лева, а на третата компания е 1000 лева", разказва Мария пред NOVA.

Измамите се случват най-често покрай коледните празници, когато хората търсят вили за Нова година. 

"Стартирах търсенето в група във Фейсбук "Къщи и вили под наем". Впоследствие, след като бях пуснала пост, с мен се свърза човек под името Сашо Миладинов. Предложи ми вила, която се намира около яз. "Доспат". Каза условията, които бяха 3200 лева за престой от три нощувки, и след това каза, че е нужно да се даде капаро", твърди Мария.

По думите ѝ мъжът ѝ казал, че има хора, които са готови да дадат капаро, но са с домашни любимци, и ако компанията на Мария ги изпревари и изпрати първа капарото - вилата ще бъде запазена за тях.

"Писахме на хората. Дадоха ни номер, свързахме се по вайбър. Пращаха ни снимки, локация и всичко ни се виждаше достоверно. Проверихме и в други сайтове — реално такава вила съществуваше. Снимките бяха достоверни. Комуникирахме с тях известно време и те пожелаха да им преведем парите, което и направихме. На другия ден се опитахме пак да се свържем с тях. Те ни пратиха документ с печат за резервация", твърди Ая.

В следващите 24 часа те имат право да си изтеглят парите обратно, но не се е наложило, тъй като измамниците продължават комуникацията и всичко изглежда нормално.

"Когато изтекоха 24-те часа, в които можем да си вземем обратно парите, тогава спря да ни отговаря. Но преди срокът да изтече, всичко беше наред — чувахме се по телефона и ни отговаряше. Опитахме се да му звъним през няколко дни, докато в един момент номерът изчезна и ние подозираме, че просто е бил временен", заяви Ая.

Компанията на Ая намира оригиналния сайт на вилата и се свързва с тях. "Писахме имейл на сайта, за който се представяха тези хора. Те ни казаха, че такава резервация не се е осъществила и че ще подадат сигнал", обяснява тя.

Наемодателят, посочен във фейсбук обявата, категорично отговаря, че няма общо с вили под наем и профилът му е бил хакнат.


Още новини от Национални новини:
Шести вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"
08:09 / 10.12.2025
Нови протести срещу властта
08:08 / 10.12.2025
Божидар Божанов: Контрапротестите са фалш и театър! 
22:52 / 09.12.2025
Земеделец: Такова масово нападение в цяла България никога не е им...
22:13 / 09.12.2025
Цената на кутия цигари в България ще се повиши до 11,66 лв., ако ...
21:47 / 09.12.2025
Собственик на пункт за ГТП: Не съм променял цената от 7 години, н...
21:06 / 09.12.2025

