|Истински студ в Северна България: Термометрите показват доста под нулата в много области
Студено остава и в морската столица Варна, където термометрите сочат минус 2 градуса.
– София – 0 градуса
– Пловдив – 2 градуса
– Варна – минус 2 градуса
– Бургас – 1 градус
– Русе – минус 4 градуса
– Благоевград – 1 градуса
– Стара Загора – 2 градуса
Най-високата температура очаквано е измерена в Сандански, където е цели 5 градуса над нулата.
Частичното бедствено положение в Гелеменово е в срок от 7 дни
10:16 / 26.12.2025
10:16 / 26.12.2025
Киберпрестъпници атакуват клиентите на Първа инвестиционна банка
09:29 / 26.12.2025
09:29 / 26.12.2025
Мъж остана три пъти без книжка заради грешка на полевия тест
09:12 / 26.12.2025
09:12 / 26.12.2025
Зимната обстановка: Опасност от "черен лед" на прохода "Шипка"
08:24 / 26.12.2025
08:24 / 26.12.2025
АПИ с последна информация за опасните пътища в страната
07:26 / 26.12.2025
07:26 / 26.12.2025
НИМХ с предупреждение заради ниските температури
07:25 / 26.12.2025
07:25 / 26.12.2025
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
15:11 / 24.12.2025
Един от най-големите днес става на 73
14:03 / 24.12.2025
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
14:31 / 24.12.2025
14:31 / 24.12.2025
Венелин Петков: Решенията за bTV не се взимат в София, а в Прага
09:26 / 24.12.2025
09:26 / 24.12.2025
Почина обичан актьор от "Приятели" и "Доктор Хаус"
08:46 / 25.12.2025
08:46 / 25.12.2025
