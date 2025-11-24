ИЗПРАТИ НОВИНА
Йотова: Рано е да отговоря дали бих се впуснала в президентската надпревара
Автор: Илиана Пенова 10:20Коментари (0)193
©
Колкото и да се опитват да кажат, че това е най-добрият бюджет, очевидно никой не е доволен от него. Смущаващи са няколко неща - съкратените срокове между двете четения, все пак става дума за най-важния закон и бъдещето на държавата. Бюджетът обещава нови 10 млрд. лева дълг, което е изключително тревожен елемент. Това каза пред журналисти вицепрезидентът Илияна Йотова.

"За мен това е бюджетът, които трябва да осигури на някой изборите без реформи и визия за развитие на икономиката. Без производство и икономика социалните мерки не могат да бъдат сами за себе си, няма как само да се изпразва хазната", каза още Йотова. 

Вицепрезидентът отказа да коментира дали е обсъждала с БСП евентуална своя кандидатура за президент.

"Рано е да отговоря дали бих се впуснала в президентската надпревара. Благодаря на колегите от БСП за признанието", каза тя и добави, че постоянните коментари за създаването на партия на Радев, според нея, са предизвикани от страх.


