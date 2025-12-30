ЗАРЕЖДАНЕ...
|Икономист: Не разбирам защо хората бързат да обменят парите си
Кадри с чакащи хора били заснети в редица градове, включително Хасково и София. Още рано сутринта опашка се е образувала и пред Българската народна банка, въпреки че тя отваря по-късно.
"Не разбирам защо хората бързат да обменят или внасят левове още сега. Курсът в момента е по-неизгоден от фиксирания курс, който ще бъде задължителен“, коментира Караиванов.
Проверка на NOVA на място показа, че повечето чакащи са дошли, за да закупят стартови пакети с евро, с които да посрещнат новата година. Част от хората обясниха, че са колекционери и искат да запазят комплектите като спомен.
Според Караиванов няма причина за притеснение относно самия преход. Възможно е в часовете между 21:00 ч. на 31 декември и ранните часове на 1 януари някои банкови системи временно да не работят заради техническото преминаване към новия режим, но това се очаква да бъде за кратко. "По-скоро говорим за минути, а не за часове. Обявеният по-дълъг период е по-скоро за презастраховане“, обясни икономистът.
Той посъветва хората, които планират плащания в новогодишната нощ, да разполагат с известна сума пари в брой, тъй като е възможно временно да не работят картови плащания. Каква сума да носят зависи изцяло от личните им планове и разходи.
По отношение на електронните ваучери за храна Караиванов увери, че от първия работен ден на новата година те ще могат да се използват без проблем.
Възможни са и краткотрайни затруднения при някои търговци или таксиметрови услуги, особено в първите часове на 1 януари. Очаква се част от апаратите все още да показват суми в лева, като плащането ще може да се извършва както в лева, така и в евро.
Икономистът беше категоричен, че няма нужда от бързане и дълги опашки преди 1 януари. Българската народна банка ще обменя левове в евро по фиксирания курс без ограничение във времето – години наред, както това правят и други европейски централни банки.
