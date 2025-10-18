ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Идва нов циклон: Първо дъжд и сняг, а после - летни температури
Този циклон след 27 октомври ще бъде по-скоро валежен за Източна България, а в Предбалкана и Софийско дори ще завали сняг.
Ето и кратка хронология на това, какво да очакваме до 25-ти:
След днешния фронт ни очаква засилване на северозападния вятър и изясняване. Сутрин ще бъде хладно, с температури, близки до нулата, в Югозападна България и на места в Дунавската равнина — там не са изключени и слани в периода 19–21 октомври.
След това температурите ще се повишават, като някои модели дори загатват, че ще достигнат почти летни стойности. По това време на годината обаче вероятността за мъгли също нараства. Към 26-ти се очаква преминаването първо на един фронт, а след това и циклогенеза над нашата страна, съобщават от Meteo Balkans.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 39
|
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кирил Петков нападна Слави Трифонов: Всеки мъж струва, колкото му...
13:37 / 18.10.2025
Голяма наша банка обяви новите си такси и комисиони
12:18 / 18.10.2025
Meteo Balkans: Внимание!
12:00 / 18.10.2025
Съдът в Пловдив глоби военнослужещ подал фалшив сигнал за кражба ...
13:40 / 18.10.2025
Задръстването на магистрала "Тракия" е адско!
10:44 / 18.10.2025
В Бургас разкриха 11 нелегални мигранти от Молдова
10:46 / 18.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
11:11 / 17.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
08:17 / 17.10.2025
Оперираха Стефан Димитров
10:04 / 16.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS