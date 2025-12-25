ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|И София се събуди под снежна покривка на Коледа
Към момента обстановката в София на 25 декември към 11.00 часа е следната:
През нощта са извършени обработки със смеси против заледяване в районите "Панчарево“, с. Железница и с. Плана. Опесъчени са и пътищата в ПП "Витоша“ – "Драгалевци - Алеко" и "Бояна – Златни мостове" . При необходимост пътищата в ПП "Витоша“ ще се затварят за движение с цел опесъчаване, след което движението ще се възстановява. Обстановката в града е нормална, а движението се извършва при зимни условия.
Продължават обработките със смеси против заледяване на пътища, по които се движи масовит градски транспорт в районите " Банкя“, "Овча Купел“, "Витоша“ и "Панчарево“, както и общинските пътища в. Панчарево . Започват обработки на опасни и стръмни участъци в столицата.
Напомняме на водачите на пътни - транспортни средства да шофират със съобразена скорост и да излизат на пътя с автомобили със зимни гуми!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 195
|предишна страница [ 1/33 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Вижте какво е положението през Троянския проход. По-добре отложет...
11:02 / 25.12.2025
Патриарх Даниил отслужи Златоустова литургия за Рождество Христов...
11:15 / 25.12.2025
Обстановката по пътищата е усложнена!
11:01 / 25.12.2025
До 15 см е снежната покривка по високите части в област Смолян
09:41 / 25.12.2025
7 дни до еврото: 2000 лв. брутна заплата става 1022,59 евро
09:29 / 25.12.2025
Росен Желязков: Честито Рождество Христово! Нека Коледа даде сила...
09:08 / 25.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
09:03 / 23.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS