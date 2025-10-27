ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гуцанов след заседанието на Тристранния съвет: Трябва да подходим държавнически, а не емоционално
По-рано днес националният съвет за тристранно сътрудничество (#НСТС) обсъди законопроект за промени в Кодекса на труда.
Гуцанов отбелязва, че целта на законопроекта е да насърчи колективното трудово договаряне между синдикатите и работодателите на браншово равнище.
"По този начин държавата ще създаде условия да се увеличи броят на работещите, за които работодателите осигуряват по-добри условия на труд от минималните законови изисквания и по-високи доходи", пише той.
По-рано днес от КНСБ заявиха, че не са съгласни с предложенията на министерството.
"Законовите предложения са скандални. Министерството трябва да си смени името и да зачеркнат труда от наименованието си. Искаме да предложим ново име - Министерство на скандалната политика. Това зави вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов след заседанието на Тристранния съвет.
В публикацията си Гуцанов обяснява, че подготовката на законопроекта е с цел избягване на наказателна процедура за страната ни вследствие неизпълнение на европейска директива.
"Проектът за промени в Кодекса на труда трябва да се приеме от Народното събрание до края на 2025 г. В противен случай сме под угрозата от наказателна процедура от Европейската комисия. Няма как да си позволим това. Като министерство сме длъжни да спазим закона, казах по време на заседанието на НСТС", пише той.
"Основната цел на промените в Кодекса на труда е да се усъвършенства правната уредба в областта на колективното договаряне. С измененията се предвижда Министерски съвет на Република България да приема план за насърчаване на колективното договаряне, който да включва конкретни мерки в тази област", категоричен е министърът.
"Съгласно законопроекта Главната инспекцията по труда ще публикува на интернет страницата си колективните трудови договори по отрасли и браншове и ще упражнява контрол по спазването им. Това ще позволи както на работодателите, така и на работниците и служителите да се запознаят с предимствата, които има този механизъм за подобряване на условията на труд и възможността за гъвкавост при уреждане на трудовите отношения", обяви той.
