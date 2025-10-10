ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гуцанов против отмяната на почивните понеделници: Да не се правят на по-големи католици от папата
Гуцанов подкрепя сегашното положение с почивен понеделник. "Да не се правят на по-големи католици от папата", каза още той.
Социалният министър подкрепя предложението на МС заради приемането на еврото 31 декември и 2 януари 2026 г. да бъдат обявени за почивни дни.
"Заплащането ще е по закон – 75% увеличение върху заплатата, обясни той. Няма да има ощетени хора. Около празниците така или иначе работните дни са малко по-съкратени, нека това да стане по този официален начин", допълни той.
По думите му борбата със сивия сектор е пряко свързана с ограничаването на трудовата експлоатация и защитата на човешките права.
"Работата без трудов договор е явление, което няма да толерирам по никакъв начин. Именно тя е входната врата към по-опасни престъпления – като трудова експлоатация, трафик на хора и сексуално насилие“, обясни министърът на труда и социалната политика", категоричен е Гуцанов.
Относно пенсионната система Гуцанов посочи, че не подкрепя повишаването на възрастта за пенсиониране и на пенсионните вноски.
