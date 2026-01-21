ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
Такъв е случаят на Кремена Пампорова от бургаския квартал "Меден рудник“, чийто депозит от 4250 лева е бил "погълнат“ от банкомат малко преди въвеждането на еврото.
"Изплю ми картата. Без да ми даде бележка и сумата пари не беше отразена в банковата ми сметка“, разказва тя.
След подадена жалба получава отговор, че случаят ѝ ще бъде разгледан в срок до 35 дни.
"За 3 минути парите ми бяха възстановени, след като подадох сигнал до медиите“, коментира Кремена.
Подобен проблем среща и Таня Кузмова от София, която преди пет дни внася 6000 лева, но в сметката ѝ са отчетени само 5000. След поредица от сигнали – до банката, Комисията за защита на потребителите, медиите и чрез Фейсбук страницата на банката – сумата ѝ е възстановена.
"Оттам всъщност стигнах по-бързо до тях. Бих посъветвала хората да знаят с каква сума отиват и колко банкноти са“, споделя тя.
След запитване от страна на bTV, Асоциацията на банките в България е потърсила становища от конкретните трезори. До днес следобед всички описани казуси са били решени.
"Наш приоритет е максималното съдействие на гражданите“, заявяват от асоциацията.
Закръгляване на цените и ръст на потребителската кошница
По отношение на правилото за превалутиране и закръгляване на цените в полза на потребителя, от Координационния център признават, че практиките са различни.
"Много стоки и услуги са закръглени надолу. Има автомивка, която е закръглила нагоре, а друга – надолу. Няма как да ви изредя на списък определени видове ориз, кашкавали или сирена“, коментира председателят на центъра Владимир Иванов.
Остават 11 дни, в които плащанията ще могат да се извършват и в левове, и в евро.
Януари се очертава като най-скъпият месец, като потребителската кошница е поскъпнала с 1,50 евро и вече достига 53 евро, съобщават още от Координационния център.
