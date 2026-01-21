Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката

© За първите 20 дни след въвеждането на еврото у нас 58% от левовете вече са извадени от обращение, показват данни на Координационния център за еврото. Въпреки че институциите не отчитат сериозни нарушения на закона, граждани продължават да сигнализират за проблеми при депозиране на пари чрез банкомати, предава bTV



Такъв е случаят на Кремена Пампорова от бургаския квартал "Меден рудник“, чийто депозит от 4250 лева е бил "погълнат“ от банкомат малко преди въвеждането на еврото.



"Изплю ми картата. Без да ми даде бележка и сумата пари не беше отразена в банковата ми сметка“, разказва тя.



След подадена жалба получава отговор, че случаят ѝ ще бъде разгледан в срок до 35 дни.



"За 3 минути парите ми бяха възстановени, след като подадох сигнал до медиите“, коментира Кремена.



Подобен проблем среща и Таня Кузмова от София, която преди пет дни внася 6000 лева, но в сметката ѝ са отчетени само 5000. След поредица от сигнали – до банката, Комисията за защита на потребителите, медиите и чрез Фейсбук страницата на банката – сумата ѝ е възстановена.



"Оттам всъщност стигнах по-бързо до тях. Бих посъветвала хората да знаят с каква сума отиват и колко банкноти са“, споделя тя.



След запитване от страна на bTV, Асоциацията на банките в България е потърсила становища от конкретните трезори. До днес следобед всички описани казуси са били решени.



"Наш приоритет е максималното съдействие на гражданите“, заявяват от асоциацията.



Закръгляване на цените и ръст на потребителската кошница



По отношение на правилото за превалутиране и закръгляване на цените в полза на потребителя, от Координационния център признават, че практиките са различни.



"Много стоки и услуги са закръглени надолу. Има автомивка, която е закръглила нагоре, а друга – надолу. Няма как да ви изредя на списък определени видове ориз, кашкавали или сирена“, коментира председателят на центъра Владимир Иванов.



Остават 11 дни, в които плащанията ще могат да се извършват и в левове, и в евро.



Януари се очертава като най-скъпият месец, като потребителската кошница е поскъпнала с 1,50 евро и вече достига 53 евро, съобщават още от Координационния център.



