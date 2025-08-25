© Facebook виж галерията Тежка катастрофа на "Тракия", на разклона за Нови хан посока София. Пътуващи сигнализират за сериозно задръстване на АМ "Тракия" в посока София. Това става ясно от публикации в социалните мрежи.



Образувала се е километрична опашка на 8-ми км в посока София, която продължава до 15-ти. Причината е катастрофа с ТИР. От кадрите се вижда, че превозното средство е излязло от пътя.