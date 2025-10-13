ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|ГДБОП с удар за 560 000 лева! Хванаха мъж с над 8 кг метамфетамин
Акцията е проведена на 10 октомври 2025 г. В хода на проведените действия по разследването е проверен автомобил, управляван от 42-годишен мъж.
На задната седалка в колата са намерени 9 прозрачни найлонови торби с кристалообразно вещество, укрити в диспенсер за вода. При направения полеви тест веществото е реагирало на метамфетамин.
Откритият наркотик е на стойност 560 000 лева по цени на съдопроизводството. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол. На задържания е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 354 а, ал 1 НК.
С постановление на наблюдаващия прокурор оставането му в ареста е продължено на 72 часа.
Работата по документиране на престъпната дейност продължава.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 110
|предишна страница [ 1/19 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Професор Рачев предупреди: Бедна ви е фантазията!
14:43 / 13.10.2025
Потребителската кошница поевтиня с два лева за седмица
14:09 / 13.10.2025
Слави Трифонов: Мисля, че Бойко Борисов не е чел никакъв проектоз...
12:56 / 13.10.2025
Ценовата верига на сиренето: Изкупната цена на млякото във фермит...
12:48 / 13.10.2025
ИТН оттегли законопроекта си за личните данни
12:35 / 13.10.2025
Голям провал за ГЕРБ, Пеевски ги разгроми
11:47 / 13.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
15:24 / 11.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS