Евродепутат: България разполага с осигурени алтернативни доставки на енергийни ресурси

© Българският национален интерес трябва да бъде защитен, а цените на горивата – стабилни. Това каза евродепутатът Цветелина Пенкова във връзка с наложените санкции от САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл“. По думите й тези санкции са били изненадващи.



По думите й България разполага с осигурени алтернативни доставки на енергийни ресурси.



"Министерствата на финансите, икономиката и енергетиката са поели ангажимент за допълнителни мерки при необходимост. Има осигурени доставки, алтернативни в момента за българския пазар, т.е. не трябва да се притесняват на този етап българските граждани", заяви тя.



Евродепутатът коментира и планираната забрана за внос на руски газ в ЕС.



"Европейският парламент излезе с рестриктивно решение, но предстоят преговори за финалния пакет мерки... Само 12 държави членки одобряват текста в пълнота, което показва различията между страните по отношение на националните интереси“, коментира евродепутатът.



По думите на Пенкова българският национален интерес се изразява в това последствията от европейските решения да не се отразят върху цените на горивата и социалния аспект, като се запазят работните места в ключови индустрии, като рафинерията на "Нефтохим“.



"Това което винаги сме отстоявали от БСП, да не бъдат пренесени по някакъв начин последствията от решението, да не се отразят върху цените на горивата и на крайния потребител“, каза тя пред БНТ.



Тя подчерта и ролята на ядрената енергетика за Европа. По думите и за първи път ядрената енергетика е изведена като приоритет в разговорите за седемгодишния бюджет на ЕС. Тя обясни, че се говори за 10 милиарда евро за поддръжка, нови мощности и развитие на кадровия потенциал.



"Това е ключово за България, особено по отношение на недостига на кадри в сектора. Има сериозен недостиг на кадри в ядрено-енергийния сектор, не само в България, във Франция, също... Инвестициите трябва да се насочат към създаване на условия и интерес към тази индустрия.“