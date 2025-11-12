ИЗПРАТИ НОВИНА
Енергийната комисия преодоля ветото на Радев
Автор: Илиана Пенова 18:55Коментари (0)204
Енергийната комисия в Народното събрание преодоля ветото на президента Радев на закона за "Лукойл".

Ветото беше върху измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, във връзка с управлението на активите на "Лукойл" в България - рафинерията в Бургас. 

В комисия беше гласувано с 12 гласа “за" и 3 “против".

"Фокус" припомня, че по-рано днес президентът Румен Радев наложи вето на закона за "Лукойл". Стана ясно, че той счита, че промените в закона водят до подкопаване на правовия ред в страната, противоречат на основни европейски правни норми и пораждат висок риск за публичните финанси.


общо новини по темата: 56
