ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Експерт за труса в Турция: Със сигурност ще има по-силни земетресения
Епицентърът на земетресението е бил на 62 км югоизточно от Балъкесир, Западна Турция. "При такъв магнитуд, малко вероятно е да има сериозни разрушения и жертви. Сградите в този район са от стоманобетон или камък. Тези материали могат да получат въздействие при магнитуд над 6 по Рихтер при резонанс между честотите на външното въздействие и честотите на конструкцията и при по-голяма продължителност“, обясни доц. Филипов.
Нормативната база, касаеща строителството в България, е многократно променяна през последните 30 години и според специалиста е добра. "Материалите, които се използват, са съобразени с българския държавен стандарт. Има материали, които са внос от Турция – цимент и арматури, които не отговарят на тези стандарти, но строителството е доста по-добро в сравнение с останалите балкански държави. Трябва да се счита, че България има най-добра инфраструктура по отношение на земетресенията от целия Балкански полуостров“, заяви доц. Филипов.
Специалистът по системи за ранно предупреждение обясни, че при определени условия биоиндикатори, каквито са кучетата например, могат да дадат индикации за предстоящи земетресения. "Ние забелязахме още в неделя през нощта, че кучетата, които наблюдаваме, изведнъж станаха много особени. Разликата между спокойното поведение на кучето и това, което изведнъж става през нощта и иска да излезе навън, е сигурен признак, че ще се случи сеизмично събитие. И то наистина се случи. 24 часа предварително ние знаехме, че в близък район предстои такова – като по учебник. Кучето усеща, когато е в апартамент“, допълни той.
Методът дава резултат, но са необходими допълнителни научни изследвания, добави доц. Филипов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 305
|
|предишна страница [ 1/51 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Банка ДСК: Имаме проблем с приложението!
21:31 / 29.10.2025
Шефът на КНСБ: Господин Домусчиев да се опита да живее с 540 евро...
21:15 / 29.10.2025
Д-р Брънзалов: Пак ще бъдем на опашката в ЕС!
21:16 / 29.10.2025
Приключва адът на АМ "Тракия"
20:35 / 29.10.2025
Сергей Станишев: ЕС няма да търпи това. 24% ръст на бюджетните ра...
20:45 / 29.10.2025
Задължителна застраховка "Злополука" и цял пакет от законови пром...
17:03 / 29.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS