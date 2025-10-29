ИЗПРАТИ НОВИНА
Експерт за труса в Турция: Със сигурност ще има по-силни земетресения
Автор: Цоня Събчева 22:40Коментари (0)168
©
Земетресението в Турция от 6.1 по скалата на Рихтер е предупреждение за нас. Със сигурност ще има по-силни земетресения, но кога ще настъпят е трудно да се каже. Това каза доц. Филип Филипов – специалист по системи за ранно предупреждение в Института по механика на БАН, в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Епицентърът на земетресението е бил на 62 км югоизточно от Балъкесир, Западна Турция. "При такъв магнитуд, малко вероятно е да има сериозни разрушения и жертви. Сградите в този район са от стоманобетон или камък. Тези материали могат да получат въздействие при магнитуд над 6 по Рихтер при резонанс между честотите на външното въздействие и честотите на конструкцията и при по-голяма продължителност“, обясни доц. Филипов.

Нормативната база, касаеща строителството в България, е многократно променяна през последните 30 години и според специалиста е добра. "Материалите, които се използват, са съобразени с българския държавен стандарт. Има материали, които са внос от Турция – цимент и арматури, които не отговарят на тези стандарти, но строителството е доста по-добро в сравнение с останалите балкански държави. Трябва да се счита, че България има най-добра инфраструктура по отношение на земетресенията от целия Балкански полуостров“, заяви доц. Филипов.

Специалистът по системи за ранно предупреждение обясни, че при определени условия биоиндикатори, каквито са кучетата например, могат да дадат индикации за предстоящи земетресения. "Ние забелязахме още в неделя през нощта, че кучетата, които наблюдаваме, изведнъж станаха много особени. Разликата между спокойното поведение на кучето и това, което изведнъж става през нощта и иска да излезе навън, е сигурен признак, че ще се случи сеизмично събитие. И то наистина се случи. 24 часа предварително ние знаехме, че в близък район предстои такова – като по учебник. Кучето усеща, когато е в апартамент“, допълни той.

Методът дава резултат, но са необходими допълнителни научни изследвания, добави доц. Филипов.


Още по темата:
26.10.2025 Силно земетресение разтърси Турция
09.10.2025 Мощно земетресение разтърси съседите
25.09.2025 Земетресение от 4.4 по Рихтер удари Турция
22.09.2025 Земетресение от 4.5 по Рихтер разтърси още една наша съседка!
21.09.2025 Български сеизмолог разкри изобилна серия трусове в Турция
08.09.2025 Поредно силно земетресение в Турция
Още новини от Национални новини:
Банка ДСК: Имаме проблем с приложението!
21:31 / 29.10.2025
Шефът на КНСБ: Господин Домусчиев да се опита да живее с 540 евро...
21:15 / 29.10.2025
Д-р Брънзалов: Пак ще бъдем на опашката в ЕС!
21:16 / 29.10.2025
Приключва адът на АМ "Тракия"
20:35 / 29.10.2025
Сергей Станишев: ЕС няма да търпи това. 24% ръст на бюджетните ра...
20:45 / 29.10.2025
Задължителна застраховка "Злополука" и цял пакет от законови пром...
17:03 / 29.10.2025

Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
09:06 / 28.10.2025
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
09:37 / 28.10.2025
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
10:38 / 29.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
30 000 служители остават без работа
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
12:39 / 27.10.2025
Статистика: