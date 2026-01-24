ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Над 150 труса: Западна Турция бе ударена от сеизмичен рояк
Три от земетресенията са били с магнитуд от 5.2, 4.0 и 3.5 по скалата на Рихтер. Това показва справка на ФОКУС на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).
Първият трус, от 5.2 по Рихтер, е регистриран на 62 км югоизточно от Балъкесир, на 11 км югоизточно от Синдирги, на дълбочина от 11 км. Той е регистриран в ранните часове на 24 януари.
Последният трус е регистриран 15:12 часа местно време (14:12 часа българско време), на 56 км югоизточно от Балъкесир, на 5 км югоизточно от Синдирги, на дълбочина 9 км.
"ФОКУС" припомня, че сеизмичният рояк е поредица от земетресения, случващи се в определена зона за кратък период. Те се отличават с множество слаби до средни трусове, често свързани с вулканична или тектонична активност. Те могат да продължат от няколко часа до седмици или месеци, какъвто случай бе наблюдаван миналата година около остров Санторини, Гърция.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 309
|
|предишна страница [ 1/52 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Преговорите между Украйна, Русия и САЩ ще продължат на 24 януари ...
22:13 / 23.01.2026
Освободиха собственика на изгорелия на Нова година бар в Швейцари...
20:20 / 23.01.2026
Погребаха Валентино
16:52 / 23.01.2026
Двама души загинаха след бурите в Гърция
11:44 / 22.01.2026
Средната месечна нетна заплата в Хърватия, която преди три години...
10:03 / 21.01.2026
Тръмп за съюзниците в НАТО: Ние ще им се притечем на помощ, но се...
23:39 / 20.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Драго Чая!
16:11 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS