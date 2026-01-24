ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Над 150 труса: Западна Турция бе ударена от сеизмичен рояк
Автор: Николина Александрова 16:55Коментари (0)56
©
Сеизмичен рояк разтърси Западна Турция, като за по-малко от 18 часа са регистрирани над 150 земетресения с магнитуд от 5. 2 до 2.1 по скалата Рихтер.

Три от земетресенията са били с магнитуд от 5.2, 4.0 и 3.5 по скалата на Рихтер. Това показва справка на ФОКУС на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Първият трус, от 5.2 по Рихтер, е регистриран на 62 км югоизточно от Балъкесир, на 11 км югоизточно от Синдирги, на дълбочина от 11 км. Той е регистриран в ранните часове на 24 януари.

Последният трус е регистриран 15:12 часа местно време (14:12 часа българско време), на 56 км югоизточно от Балъкесир, на 5 км югоизточно от Синдирги, на дълбочина 9 км.

"ФОКУС" припомня, че сеизмичният рояк е поредица от земетресения, случващи се в определена зона за кратък период. Те се отличават с множество слаби до средни трусове, често свързани с вулканична или тектонична активност. Те могат да продължат от няколко часа до седмици или месеци, какъвто случай бе наблюдаван миналата година около остров Санторини, Гърция.


Още по темата: общо новини по темата: 309
11.12.2025 Силно земетресение разлюля съседна държава
08.12.2025 Земетресение от 5.1 по Рихтер удари любим морски курорт
03.11.2025 Земетресение от 5.0 по Рихтер разтърси Турция
29.10.2025 Експерт за труса в Турция: Със сигурност ще има по-силни земетресения
26.10.2025 Силно земетресение разтърси Турция
09.10.2025 Мощно земетресение разтърси съседите
предишна страница [ 1/52 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Преговорите между Украйна, Русия и САЩ ще продължат на 24 януари ...
22:13 / 23.01.2026
Освободиха собственика на изгорелия на Нова година бар в Швейцари...
20:20 / 23.01.2026
Погребаха Валентино
16:52 / 23.01.2026
Двама души загинаха след бурите в Гърция
11:44 / 22.01.2026
Средната месечна нетна заплата в Хърватия, която преди три години...
10:03 / 21.01.2026
Тръмп за съюзниците в НАТО: Ние ще им се притечем на помощ, но се...
23:39 / 20.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
09:10 / 22.01.2026
Честито на Драго Чая!
Честито на Драго Чая!
16:11 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Проф. Рачев: Ще млати сняг
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
10:28 / 23.01.2026
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
10:05 / 23.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Серия от трусове в Турция
Изготвят стратегия за развитие на Летище Пловдив
Президентска партия
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: