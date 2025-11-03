ЗАРЕЖДАНЕ...
|Земетресение от 5.0 по Рихтер разтърси Турция
Трусът е регистриран на 57 км югоизточно от Балъкесир, Турция в 15:35 часа местно време (14:35 часа българско време), 5 км югоизточно от Синдирги, на дълбочина 11 км.
Зеленски: Украйна получи обещаните Patriot от Германия
17:16 / 02.11.2025
Лавина затрупа петима души
17:56 / 02.11.2025
Силно земетресение разтърси Западна Турция
15:26 / 02.11.2025
Крал Чарлз III и кралица Камила: Ужасени и шокирани сме!
14:04 / 02.11.2025
Двама души продължават да се борят за живота си след атаката във ...
14:04 / 02.11.2025
Най-малко девет души са били намушкани във влак във Великобритани...
08:21 / 02.11.2025
Важни новини за пенсионерите
16:38 / 01.11.2025
Трети моторист почина в Пловдив
20:36 / 01.11.2025
Лекарка: 2 часа и половина след удара трупът на моториста бе на платното
21:03 / 01.11.2025
