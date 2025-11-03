Земетресение от 5.0 по Рихтер разтърси Турция

© Земетресение с магнитуд 5.0 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в Западна Турция. Това показва справка на ''Фокус'' на сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).



Трусът е регистриран на 57 км югоизточно от Балъкесир, Турция в 15:35 часа местно време (14:35 часа българско време), 5 км югоизточно от Синдирги, на дълбочина 11 км.