Земетресение от 5.1 по Рихтер удари любим морски курорт

Земетресение с магнитуд от 5.1 по скалата на Рихтер е регистрирано близо до Анталия, Турция. Това показва справка на официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).



Земетресението е регистрирано на 181 км югозападно от Коня, 13:21 часа местно време (12:21 часа българско време), на 14 км източно от Анталия.