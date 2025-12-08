ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Земетресение от 5.1 по Рихтер удари любим морски курорт
Автор: Николина Александрова 13:09Коментари (0)792
©
Земетресение с магнитуд от 5.1 по скалата на Рихтер е регистрирано близо до Анталия, Турция. Това показва справка на официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Земетресението е регистрирано на 181 км югозападно от Коня, 13:21 часа местно време (12:21 часа българско време), на 14 км източно от Анталия.


Още по темата: общо новини по темата: 307
03.11.2025 »
29.10.2025 »
26.10.2025 »
09.10.2025 »
25.09.2025 »
22.09.2025 »
предишна страница [ 1/52 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Неизвестни лица нападнаха полицейското управление в Атина с кокте...
22:34 / 07.12.2025
Две земетресения едно след друго удариха Турция
08:08 / 08.12.2025
Уникален медицински случай с "каменно бебе" продължава да впечатл...
17:14 / 07.12.2025
Френски медии: Тегне ли проклятие над Лувъра?
16:06 / 07.12.2025
Кристин Лагард: Остават само 25 дни до присъединяването на Българ...
14:11 / 07.12.2025
Муцунски: България няма желание за диалог
10:22 / 07.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
18:04 / 07.12.2025
Митьо Маринов остана сам
Митьо Маринов остана сам
15:47 / 06.12.2025
Изловиха Бербатов
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в България от 1 януари 2026 г.
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в България от 1 януари 2026 г.
12:49 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:38 / 06.12.2025
Голямо признание за Димитър Рачков
Голямо признание за Димитър Рачков
21:47 / 06.12.2025
Тежко положение: Наводнени кръстовища в Пловдив, свалачища затвориха пътя за Смолян, полицията е на място
Тежко положение: Наводнени кръстовища в Пловдив, свалачища затвориха пътя за Смолян, полицията е на място
08:09 / 06.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Серия от трусове в Турция
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
България в еврозоната
Студентски празник
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: