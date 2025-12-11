Силно земетресение разлюля съседна държава

© Земетресение с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер е регистрирано на Западна Турция. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).



Трусът е регистриран на 60 км югоизточно от Балъкесир в 10:06 часа местно време, на 12 км източно от Синдирги, на дълбочина 11 км.