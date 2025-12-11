ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Силно земетресение разлюля съседна държава
Трусът е регистриран на 60 км югоизточно от Балъкесир в 10:06 часа местно време, на 12 км източно от Синдирги, на дълбочина 11 км.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 308
|предишна страница [ 1/52 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Сретен Йосич излиза на свобода
09:02 / 11.12.2025
Зеленски: Винаги съм готов за избори
20:18 / 09.12.2025
Пожар в жилищна сграда в Манхатън, наложена е евакуация
18:10 / 09.12.2025
Вторият танкер с втечнен природен газ от САЩ за "Булгаргаз" прист...
15:39 / 09.12.2025
Япония издаде предупреждение за мегаземетресение
08:44 / 09.12.2025
Тръмп: Европа върви в много лоша посока
08:44 / 09.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Петя Дикова: Благодаря!
15:33 / 09.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS