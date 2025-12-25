ЗАРЕЖДАНЕ...
Експерт: Законът дава свобода на търговците, стига да не ни въвеждат в заблуждение
Тя уточни, че това се отнася, както за времето до края на годината, така и при двойното обращение през януари 2026 г. и след това до изтичането на периода на двойното обозначаване на цените - 8 август догодина. Експертът коментира, че така законодателят дава свобода на търговците сами да преценят как да поднесат тази информация на клиентите си, стига да не ги въвеждат в заблуждение. Ако има намаление, цените трябва да са три. Старата цена – в левове, новата – и в двете валути, уточни Руменова.
Единственото изключение, което законът прави по отношение изискването за изписване на цените в левове и в евро в периода от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г., се отнася до рекламите. При търговски съобщения и реклама в аудио- и видеоформат, които имат за цел насърчаване продажбата на стоки и услуги, цените може да се представят устно само в левове до датата на въвеждане на еврото, а след нея, само в евро.
След 8 август 2026 г. цените трябва да са само в евро.
С наближаването на датата, на която България ще приеме единната европейска валута, сякаш въпросите се увеличават. Получаването на коректни и законосъобразни отговори е от изключително значение за информираността и сигурността, както на гражданите, така и на бизнеса относно техните права и задължения. Най-сигурните източници са интернет страниците на официалните институции. Съществува и специален сайт Evroto.bg с цялата важна информация във връзка с въвеждането на еврото у нас.
От “Ние, потребителите" напомнят, че в помощ на гражданите в последните месеци са изготвили и публикували два подкаст епизода по темата.
Единият носи заглавието “Преминаване към еврото: Какво е важно да знаем като потребители?". От него хората могат да научат повече за правилата относно задължителното двойно обозначаване на цените на стоките и на услугите, как трябва да изглеждат етикетите с цените в двете валути, кои са изключенията за двойното обозначаване на цените, как ще се изписват по време на двойното обозначаване цените на стоките в насипно състояние и при съобщения за намаления. Видеото разяснява и как се пресмятат цените от лева в евро, как трябва да изглеждат касовите бележки, докога ще можем да плащаме с български левове и монети, в каква валута ще се връща рестото в периода на двойното обращение и в каква валута ще ни върнат парите при разваляне на договор заради рекламация. От този епизод ще научите и къде можете да обмените останалите ви български левове и стотинки, както и какво ще се случи с наличните ви пощенски марки, ваучери, включително ваучери за храна. Дават се разяснения и относно договорите за кредит с фиксиран и с променлив лихвен процент, възнагражденията за труд, обезщетения, парични и социални помощи и пенсии. Други акценти са тегленето от банкомати и покупките от вендинг машините.
Вторият подкаст епизод дава идеи В какви дълготрайни продукти да инвестираме спестени левове в брой преди еврото?.
Примерният списък включва продукти като Примерен списък: бобови култури, макаронени изделия, консервирани храни, сухи плодове и ядки, мед, чай, кафе и подправки, лични хигиенни средства, препарати за дома, матрак, спално бельо, възглавници, завивки и др., електрически уреди или резервни части, енергоспестяващи крушки, подобрения на дома, здравни услуги, лекарства в домашната аптечка, ваучери и др.
