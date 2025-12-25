ИЗПРАТИ НОВИНА
Експерт: Законът дава свобода на търговците, стига да не ни въвеждат в заблуждение
Автор: ИА Фокус 14:02
©
Няма изрично законово изискване в каква последователност да се изписват цените в левове и в евро върху етикетите на продуктите и ценоразписите на търговците. Това обясни пред Euronews TV Bulgaria основателят на онлайн платформата “Ние, потребителите" Габриела Руменова.

Тя уточни, че това се отнася, както за времето до края на годината, така и при двойното обращение през януари 2026 г. и след това до изтичането на периода на двойното обозначаване на цените - 8 август догодина. Експертът коментира, че така законодателят дава свобода на търговците сами да преценят как да поднесат тази информация на клиентите си, стига да не ги въвеждат в заблуждение. Ако има намаление, цените трябва да са три. Старата цена – в левове, новата – и в двете валути, уточни Руменова.

Единственото изключение, което законът прави по отношение изискването за изписване на цените в левове и в евро в периода от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г., се отнася до рекламите. При търговски съобщения и реклама в аудио- и видеоформат, които имат за цел насърчаване продажбата на стоки и услуги, цените може да се представят устно само в левове до датата на въвеждане на еврото, а след нея, само в евро.

След 8 август 2026 г. цените трябва да са само в евро.

С наближаването на датата, на която България ще приеме единната европейска валута, сякаш въпросите се увеличават. Получаването на коректни и законосъобразни отговори е от изключително значение за информираността и сигурността, както на гражданите, така и на бизнеса относно техните права и задължения. Най-сигурните източници са интернет страниците на официалните институции. Съществува и специален сайт Evroto.bg с цялата важна информация във връзка с въвеждането на еврото у нас.

От “Ние, потребителите" напомнят, че в помощ на гражданите в последните месеци са изготвили и публикували два подкаст епизода по темата.

Единият носи заглавието “Преминаване към еврото: Какво е важно да знаем като потребители?". От него хората могат да научат повече за правилата относно задължителното двойно обозначаване на цените на стоките и на услугите, как трябва да изглеждат етикетите с цените в двете валути, кои са изключенията за двойното обозначаване на цените, как ще се изписват по време на двойното обозначаване цените на стоките в насипно състояние и при съобщения за намаления. Видеото разяснява и как се пресмятат цените от лева в евро, как трябва да изглеждат касовите бележки, докога ще можем да плащаме с български левове и монети, в каква валута ще се връща рестото в периода на двойното обращение и в каква валута ще ни върнат парите при разваляне на договор заради рекламация. От този епизод ще научите и къде можете да обмените останалите ви български левове и стотинки, както и какво ще се случи с наличните ви пощенски марки, ваучери, включително ваучери за храна. Дават се разяснения и относно договорите за кредит с фиксиран и с променлив лихвен процент, възнагражденията за труд, обезщетения, парични и социални помощи и пенсии. Други акценти са тегленето от банкомати и покупките от вендинг машините.

Вторият подкаст епизод дава идеи В какви дълготрайни продукти да инвестираме спестени левове в брой преди еврото?.

Примерният списък включва продукти като Примерен списък: бобови култури, макаронени изделия, консервирани храни, сухи плодове и ядки, мед, чай, кафе и подправки, лични хигиенни средства, препарати за дома, матрак, спално бельо, възглавници, завивки и др., електрически уреди или резервни части, енергоспестяващи крушки, подобрения на дома, здравни услуги, лекарства в домашната аптечка, ваучери и др.


предишна страница [ 1/254 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
