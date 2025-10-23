ИЗПРАТИ НОВИНА
Експерт: Ще станат опашки, банките ще престанат да обменят, не може 1 млн. души да минат през БНБ! 
Автор: ИА Фокус 13:18Коментари (0)1172
©
Българските политици би трябвало да се стегнат, тъй като предстоят трудни времена. Да се надяваме, че ще завършат без голям катаклизъм. Има доста неща, които трябва да се направят в момента. Има нещо, за което не се говори - на 1 януари догодина ще има тежки сътресения и то не заради цените, а от самия факт, че ние не познаваме валутата. Милиони българи не знаят как изглежда еврото.

Това каза експертът по изборни системи проф. Михаил Константинов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той е на мнение, че милиони българи ще обменят пари в последния момент.

"Ще станат опашки, банките ще престанат да обменят, не може един милион души да минат през БНБ. Ще има битови неприятности, масово ще има мошеници. Имам препоръка към нашите депутати - да приемат спешно закон, който ако трябва да отпадне след време, за рязко повишаване на наказанията за спекула с валутите - евро и лев. Представете си колко лесно ще бъдат лъгани българите, това ще доведе до нечестно обедняване на българския народ", допълни Константинов.

"В момента управлението горе-долу се справя с това, което му предстои и вече няма никакъв начин да бъде сменено, предвид събитията, които могат да настъпят на 1 януари. А следващата година ще сме в навечерието на президентските избори, не че не е възможно да се направят парламентарни и президентски избори. Правили сме го през 1991 година", припомни той


Още по темата: общо новини по темата: 1346
23.10.2025 Цените в левове и евро ще се изписват двойно до август 2026 г., но плащанията ще са само в евро от февруари
22.10.2025 Наистина ли еврото е "тойро"?
22.10.2025 Двойните цени подлудиха клиентите в обектите, всеки втори вече пита дали може с евро!
20.10.2025 Частните работодатели попариха с прогнозата си за еврото!
20.10.2025 Магазини на летището в София правят грешно превалутиране от левове в евро и още куп нарушения
20.10.2025 Ще приемат ли банките жълти стотинки след 1 януари и ще налагат ли високи такси?
предишна страница [ 1/225 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Пловдивчанин си изпати в голямо пазарджишко село
13:35 / 23.10.2025
"Отпред и отзад джипове, в средата една "Шкода": Борисов поиска д...
13:24 / 23.10.2025
Синоптик: Циганското лято се отлага! Студ и дъжд от утре!
13:18 / 23.10.2025
Продавачите на имоти в България завишават цените с 20–30% преди в...
12:48 / 23.10.2025
Шеф Николов: Табелката на "Мишлен" ще доведе до повече работа
12:08 / 23.10.2025
Радо Бимбалов: България е в процес на прогресивно обезчовечаване,...
12:39 / 23.10.2025

