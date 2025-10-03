ЗАРЕЖДАНЕ...
|Екипи на АПИ, ВиК и ДНСК имат срок до вторник да направят проверки по инфраструктурата и строителството в наводнените райони
Екипи на АПИ и ВиК ще огледат засегнатата публична инфраструктура, а представители на ДНСК – дали са спазени нормите на строителство в засегнатите райони. Крайният срок на проверките и предоставянето на информация е вторник, 7-ми октомври.
