Един от шофьорите в катастрофата със загинали в Хасковско е неправоспособен
Автор: Елиза Дечева 11:28
© Facebook
От ОДМВР-Хасково съобщиха, че единият от водачите вчера при катастрофата в Хасковско е бил неправоспособен. 

Припомня, че два леки автомобила се удариха челно вчера край село Константиново. Вследствие на инцидента четирима души загинаха, двама са с опасност за живота и други двама са без опасност за живота. От МТ казаха за "Фокус", че един от пострадалите е бил транспортиран с медицински хеликоптер до София. 

Шофьорите са били неправоспособен мъж на 32 години от Симеоновград и водач на 61 години от село Любеново.

Работата по разследването продължава под надзора на окръжна прокуратура - Хасково. Образувано е досъдебно производство, по което са назначени експертизи.


