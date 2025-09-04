ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Един от шофьорите в катастрофата със загинали в Хасковско е неправоспособен
Припомня, че два леки автомобила се удариха челно вчера край село Константиново. Вследствие на инцидента четирима души загинаха, двама са с опасност за живота и други двама са без опасност за живота. От МТ казаха за "Фокус", че един от пострадалите е бил транспортиран с медицински хеликоптер до София.
Шофьорите са били неправоспособен мъж на 32 години от Симеоновград и водач на 61 години от село Любеново.
Работата по разследването продължава под надзора на окръжна прокуратура - Хасково. Образувано е досъдебно производство, по което са назначени експертизи.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 606
|предишна страница [ 1/101 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Очакват ни екстремни бури с разрушителен ефект, експерт призова д...
09:17 / 04.09.2025
Бабата на обвинения за дерайлиралия трамвай: Добро дете е! Още не...
09:19 / 04.09.2025
Светослав от Крайници, който срещна леопарда: Замръзнах, въобще н...
09:21 / 04.09.2025
Цитиридис: Звучи като промоция в "Кауфланд" – убиваш и излизаш от...
08:48 / 04.09.2025
Рекорден интерес към Пампорово
08:24 / 04.09.2025
Температурите тръгват надолу
07:59 / 04.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мира Радева: Години живях с болката
08:42 / 02.09.2025
Честито, легендо!
09:52 / 03.09.2025
ИПБ: Възмутени сме!
09:42 / 02.09.2025
Жега и дъжд до часове
13:10 / 02.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми - "Имаме съмнения, че не е шега"
20:46 / 02.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS