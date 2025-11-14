ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Доц. Искрен Иванов: Санкциите срещу "Лукойл" удрят повече Европа, отколкото Русия
Автор: ИА Фокус 21:50Коментари (0)144
© NOVA
Санкциите на Съединените щати срещу руския петролен гигант "Лукойл“ няма да окажат съществено влияние върху Русия. Това заяви международният анализатор и преподавател доц. Искрен Иванов в ефира на NOVA.

По думите му ефектът ще бъде усетен значително по-силно в Европейския съюз.

Той посочи, че Русия разчита на подкрепата на "мощни икономики“, които ѝ помагат да компенсира външния натиск.

"Има държави, които подкрепят Руската федерация, затова се получава една задънена улица. Край на войната в Украйна не се вижда. Икономически и енергийни санкции няма как да повлияят върху решението за водене на войната“, смята Иванов.

Доц. Иванов коментира и позицията на американската администрация. Той подчерта, че според Доналд Тръмп ситуацията в Източна Европа може да ескалира, затова САЩ не желаят да влязат в пряк военен сблъсък с Русия.

"Това би било равносилно на Трета световна война“, добави той.

По думите му евентуален военен конфликт между Европа и Русия би засегнал тежко Европейския съюз, но не и Съединените щати в такава степен.

"Топката е в ръцете на НАТО. Според мен Русия няма да спре да провокира Алианса“, предупреди Иванов.

Анализаторът очерта и стратегическата линия на Вашингтон: "Стратегията на САЩ е дългосрочна – изтощаване и задушаване на Русия, така че в един момент тя да се превърне в отправна точка за пренасочване на американското геополитическо влияние към Китай.“


Още по темата: общо новини по темата: 40
14.11.2025 »
08.11.2025 »
25.10.2025 »
18.07.2025 »
26.06.2025 »
20.06.2025 »
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Двама митничари са задържани за корупция на ГКПП "Калотина"
19:00 / 14.11.2025
Румен Спецов е назначен за особен управител на "Лукойл"
18:56 / 14.11.2025
Диана Русинова: Дълбоко съжалявам, че обявих тази жена за мъртва
17:27 / 14.11.2025
Почина легендарен българин
17:18 / 14.11.2025
Отвлякоха 21-годишна жена в Свиленград
17:17 / 14.11.2025
Наш изселник загина със самолет за гасене на пожари
15:30 / 14.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
13:48 / 13.11.2025
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
11:41 / 12.11.2025
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
10:42 / 14.11.2025
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
09:42 / 14.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Електротранспорт в Пловдив?
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: