Доц. Искрен Иванов: Санкциите срещу "Лукойл" удрят повече Европа, отколкото Русия

Санкциите на Съединените щати срещу руския петролен гигант "Лукойл" няма да окажат съществено влияние върху Русия. Това заяви международният анализатор и преподавател доц. Искрен Иванов в ефира на NOVA.



По думите му ефектът ще бъде усетен значително по-силно в Европейския съюз.



Той посочи, че Русия разчита на подкрепата на "мощни икономики“, които ѝ помагат да компенсира външния натиск.



"Има държави, които подкрепят Руската федерация, затова се получава една задънена улица. Край на войната в Украйна не се вижда. Икономически и енергийни санкции няма как да повлияят върху решението за водене на войната“, смята Иванов.



Доц. Иванов коментира и позицията на американската администрация. Той подчерта, че според Доналд Тръмп ситуацията в Източна Европа може да ескалира, затова САЩ не желаят да влязат в пряк военен сблъсък с Русия.



"Това би било равносилно на Трета световна война“, добави той.



По думите му евентуален военен конфликт между Европа и Русия би засегнал тежко Европейския съюз, но не и Съединените щати в такава степен.



"Топката е в ръцете на НАТО. Според мен Русия няма да спре да провокира Алианса“, предупреди Иванов.



Анализаторът очерта и стратегическата линия на Вашингтон: "Стратегията на САЩ е дългосрочна – изтощаване и задушаване на Русия, така че в един момент тя да се превърне в отправна точка за пренасочване на американското геополитическо влияние към Китай.“