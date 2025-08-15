ИЗПРАТИ НОВИНА
Диана Русинова: Дрифтаджия минал на червено, на 21 години
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:18
©
"Снощи в София. Дрифтаджия минал на червено, на 21 години...

Лек автомобил с висока скорост се врязва в автобус. Пореден инцидент? Не. Това е пореден шамар в лицето на цяла България. Шамар, който доказва едно – държавата я няма.

Я няма в училище – където децата трябва да научат, че да караш като безразсъден идиот е престъпление, а не геройство. Я няма в Министерството на транспорта и "Автомобилна администрация“ – потънали до гуша в корупция и безразличие. Там не е важно кого пускат на пътя, а какъв рушвет ще вземат.

Я няма и в МВР – органите, които трябва да спират безумците, вместо да гледат как клиповете им се въртят в социалните мрежи. "Герои“ на TikTok и Instagram, които безнаказано нарушават правилата, подстрекавайки други да правят същото. Защото, щом няма сигнал – няма и реакция.

Я няма и в общината – която миналата година раздаде хиляди левове на знайни и незнайни НПО-та да "учат“ децата на безопасност. Пари на калпак, без отчет и без ефект, докато реалната превенция и инвестициите в безопасна инфраструктура остават в сферата на мечтите.

А държавната агенция за безопасност на движението? Мълчи. Скрила се е зад бюрата и прехвърля бюджетите, имитирайки дейност. Паразит, който не дава нищо на обществото, освен фалшива статистика и кухи кампании.

Да, виновен е 21-годишният шофьор. Той ще си понесе последствията. Но нека бъдем честни – виновни сме и ние. С мълчанието си, с това, че ежедневно нарушаваме правилата, с това, че свикнахме с хаоса и го приемаме за нормално.

До кога ще мълчим? До момента, в който някой убие нас или нашите деца?

Защото тогава вече ще е късно"...

Из фейсбука на Диана Русинова по повод снощната жестока катастрофа в столицата.


