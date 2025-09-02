ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Виктор Илиев е шофирал със 199 км/ч, употребявайки райски газ от балон
Това заявиха след работно съвещание във връзка с тежката катастрофа в София от средата на август, при която автомобил се заби в автобус на столичния градски транспорт, което се проведе под ръководството на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.
Към днешна дата обвинението е актуализирано за умишлено причиняване на смърт на едно лице и средни телесни повреди на четирима души. "Водачът на автобуса е излязъл от кома, но остава да е в тежко състояние. На две от пострадалите са установени по седем средни телесни повреди“, допълниха от обвинението.
Инцидентът стана на 15 август тази година. В малките часове на нощта кола с много висока скорост се вряза странично в автобус на градския транспорт. Сирийски лекар, пътувал вътре, почина на място, а шестима души, сред които и шофьорът на автобуса, бяха тежко ранени.
Впоследствие стана ясно, че зад волана на колата е бил 21-годишният Виктор Илиев. Toй има шофьорска книжка от началото на август. За две седмици се е сдобил с цели 7 фиша за нарушения. Последните два от тях - в часове преди фаталната катастрофа. Пробите за алкохол и наркотици на Илиев бяха отрицателни, но от прокуратурата съобщиха, че е употребил райски газ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 46
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 12 мин.
+3
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Таков каза какво се вижда на записите и заяви: Това за мен е равн...
15:14 / 02.09.2025
Министър-председателят категоричен: Няма да се вдига ДДС и други ...
14:45 / 02.09.2025
Шефът на БНБ за еврото: Спестяванията ще бъдат защитени, кредитит...
15:15 / 02.09.2025
Входът на подлеза, който е посрещнал летящите мотриси, е като сле...
14:46 / 02.09.2025
Жега и дъжд до часове
13:10 / 02.09.2025
БМВ с пловдивски номер блъсна МПС на пожарната в Приморско
14:45 / 02.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същото
20:23 / 31.08.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредити
12:25 / 31.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS