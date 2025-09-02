© Изготвена е съдебно-медицинска експертиза за райски газ, която категорично установява, че употребата повлиява върху управлението на моторните движения, води до дезориентация и води до еуфоричност. Шофьорът е употребил два пъти райски газ от балонче в момента на управление на моторното превозно средство, минал е на червен светофар и е шофирал със 199 км/час – 4 пъти над максимално разрешената скорост, като не се е опитал да намали скоростта.



Това заявиха след работно съвещание във връзка с тежката катастрофа в София от средата на август, при която автомобил се заби в автобус на столичния градски транспорт, което се проведе под ръководството на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.



Към днешна дата обвинението е актуализирано за умишлено причиняване на смърт на едно лице и средни телесни повреди на четирима души. "Водачът на автобуса е излязъл от кома, но остава да е в тежко състояние. На две от пострадалите са установени по седем средни телесни повреди“, допълниха от обвинението.



Инцидентът стана на 15 август тази година. В малките часове на нощта кола с много висока скорост се вряза странично в автобус на градския транспорт. Сирийски лекар, пътувал вътре, почина на място, а шестима души, сред които и шофьорът на автобуса, бяха тежко ранени.



Впоследствие стана ясно, че зад волана на колата е бил 21-годишният Виктор Илиев. Toй има шофьорска книжка от началото на август. За две седмици се е сдобил с цели 7 фиша за нарушения. Последните два от тях - в часове преди фаталната катастрофа. Пробите за алкохол и наркотици на Илиев бяха отрицателни, но от прокуратурата съобщиха, че е употребил райски газ.



