Виктор Илиев е шофирал със 199 км/ч, употребявайки райски газ от балон
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:53
©
Изготвена е съдебно-медицинска експертиза за райски газ, която категорично установява, че употребата повлиява върху управлението на моторните движения, води до дезориентация и води до еуфоричност. Шофьорът е употребил два пъти райски газ от балонче в момента на управление на моторното превозно средство, минал е на червен светофар и е шофирал със 199 км/час – 4 пъти над максимално разрешената скорост, като не се е опитал да намали скоростта. 

Това заявиха след работно съвещание във връзка с тежката катастрофа в София от средата на август, при която автомобил се заби в автобус на столичния градски транспорт, което се проведе под ръководството на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Към днешна дата обвинението е актуализирано за умишлено причиняване на смърт на едно лице и средни телесни повреди на четирима души. "Водачът на автобуса е излязъл от кома, но остава да е в тежко състояние. На две от пострадалите са установени по седем средни телесни повреди“, допълниха от обвинението.

Инцидентът стана на 15 август тази година. В малките часове на нощта кола с много висока скорост се вряза странично в автобус на градския транспорт. Сирийски лекар, пътувал вътре, почина на място, а шестима души, сред които и шофьорът на автобуса, бяха тежко ранени. 

Впоследствие стана ясно, че зад волана на колата е бил 21-годишният Виктор Илиев. Toй има шофьорска книжка от началото на август. За две седмици се е сдобил с цели 7 фиша за нарушения. Последните два от тях - в часове преди фаталната катастрофа. Пробите за алкохол и наркотици на Илиев бяха отрицателни, но от прокуратурата съобщиха, че е употребил райски газ.



25.08.2025 Председателят на АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е бил "проформа"
21.08.2025 Виктор Илиев вече е в ареста
20.08.2025 Колега на загиналия д-р Али: Избяга от една война, за да загине в друга
20.08.2025 Лоренцо на Софка: Ето заради такива умствено изостанали м*нгали продължава расизмът
19.08.2025 Така изглежда автобусът, след като джигитът с летящия автомобил се заби в него и уби човек
19.08.2025 Синът на шофьора на автобуса: След 2 седмици щеше да се пенсионира
+3
 
 
Дали е с 199 , 215 или 155 няма никакво значение. Значение имат мерките и наказанията , които трябва да се вземат/наложат. Значение има факта , че едно цигане си позволява да лети с скорос Ен пъти над разрешената , надрусан , с купена книжка , с купена диплома , нагъл и прост. Значение има факта , че държвата толерира и прикрива факторите довели до това убийство.
