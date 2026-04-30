Петчленен състав на Софийски градски съд постанови 20 години затвор за Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус на градския транспорт в София. Делото се гледа по съкратената процедура, след като подсъдимият призна вината си и фактите в обвинителния акт. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване пред горната инстанция.

При катастрофата загина един човек, а седем пострадаха. По делото има петима частни обвинители.

Припомняме, че 21-годишният Виктор се вряза с кола в автобус на градския транспорт на 15 август миналата година. Тежкият инцидент се случи около 01.46 часа, докато автобусът е спрял на червен светофар на булевард "Възкресение“ в дясна лента за движение за извършване на ляв завой, а Виктор "лети" по бул. "Константин Величков“ със скорост около 200 км/ч.

Според обвинителния акт Илиев излетял от платното за движение и се врязъл в лявата част на спрелия автобус със скорост 163 км/ч, при разрешена такава 50 км/ч.

При управлението на автомобила, водачът вдишал два балона с райски газ (диазотен оксид), като държал черната метална бутилка, от която пълнел балоните в скута си.

При катастрофата загина един човек - 65-годишният сирийски лекар Иса Али - който седял в средата на автобуса. Шофьорът на автобуса, кондукторът в автобуса и двама пътници от автомобила получиха средни телесни повреди.

Софийски градски съд конституира като частни обвинители роднина на починалия и четирите лица, получили телесни увреждания.