|Автомобил буквално влезе в автобус, има загинал
Пътният инцидент е възникнал на кръстовището на бул. "Възкресение" и 'Константин Величков".
От пресцентъра на МВР съобщиха за "Фокус", че ПТП-то е възникнало около 02:00 часа тази сутрин.
При удара автомобилът е връхлетял през прозорците на автобуса. Водачът на превозното средство не е успял да вземе завой. Вследствие на удара е загинал пътник на автобуса. Четирима души са откарани в болница.
Шофьорът на лекия автомобил е тестван за наркотици. Пробите му са отрицателни.
