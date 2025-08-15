ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Автомобил буквално влезе в автобус, има загинал
Автор: Георги Кирилов 08:32Коментари (1)4927
© Facebook
виж галерията
Тежка катастрофа е станала рано тази сутрин между автомобил и автобус от градския транспорт в София. Това съобщиха очевидци в социалните мрежи. 

Пътният инцидент е възникнал на кръстовището на бул. "Възкресение" и 'Константин Величков".

От пресцентъра на МВР съобщиха за "Фокус", че ПТП-то е възникнало около 02:00 часа тази сутрин. 

При удара автомобилът е връхлетял през прозорците на автобуса. Водачът на превозното средство не е успял да вземе завой. Вследствие на удара е загинал пътник на автобуса. Четирима души са откарани в болница. 

Шофьорът на лекия автомобил е тестван за наркотици. Пробите му са отрицателни.


Още по темата: общо новини по темата: 286
30.07.2025 Прегазиха 15-годишно момче на тротоар: Детето е с множество травми и е цяло чудо, че е живо
24.07.2025 Спешно търсят кръв за моторист, пострадал при катастрофата на АМ "Тракия"
02.07.2025 Автомобил едва не връхлетя в автомивка, гражданите се дивят на изпълнението
11.06.2025 Баровец от Пловдив с много опасна маневра в София
09.06.2025 Двама полицаи пострадаха при катастрофа в София, издирват шофьор на БМВ
27.05.2025 Възрастен човек загина, след като автобус от градския транспорт отнесе автомобил в София
предишна страница [ 1/48 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Този кретен, дали е карал с 50 км. в градски условия?Такива идиоти изгради това новото общество.Нямам думи, ужасно е да си пътуваш в автобуса и някакъв да ти отнеме живота ей така и да ти очерни семейството.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Товарен влак с цистерни с дизелово гориво гори край Пясъчево
07:57 / 15.08.2025
Четири области са предупредени
08:01 / 15.08.2025
Отбелязваме един от най-големите християнски празници
07:58 / 15.08.2025
Вили Лилков: Следващият президент не трябва да прилича на Румен Р...
23:02 / 14.08.2025
Инвеститори в имоти: В България доходността от наеми е ниска, а в...
20:32 / 14.08.2025
Утре изтича крайният срок за обезопасяването на опасни участъци в...
20:40 / 14.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Катастрофи в София
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: