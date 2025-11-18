© Булфото виж галерията Коледните добавки да се уредят чрез закон. Това съобщи, че ще предложат управляващите, зам.-председателят на ГЕРБ Деница Сачева.



Сачева е изпратила писмо с предложението до министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.



По думите ѝ да има социална подкрепа за най-уязвимите групи в обществото за празници като Коледа и Великден не трябва да зависи от политическата обстановка в страната, а да е осъзната политика, която утвърждава солидарността в обществото.



"За домакинствата, които са под прага на бедността, да разполагат с достатъчно средства за храна, подаръци за децата или посещение при роднини, не е въпрос на лукс, а на достойнство. Когато нямат възможност да покрият най-спешните разходи по празниците, тези хора изпадат не просто в материална, но и в емоционална и културна изолация. Смятам, че ролята на държавата е да приобщава, не да разделя и изолира. Темата за коледните добавки не може и не трябва да е пореден повод за разделяне на обществото. Затова днес изпратих писмо до министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов с предложение за законодателна инициатива от страна на ресорното министерство. До 20 декември в ръководената от нея Комисия по труда и социалната политика ще очакват предложенията на МТСП, придружени със съответните разчети за групите лица, обхвата и евентуалните критерии, след което ще преминат през процедурата за обществено обсъждане", допълва Сачева.