ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|ДБ за Бюджет 2026: Управляващите си създават касичка за 5 милиарда лева!
"Фокус" припомня, че снощи Министерството на финансите публикува проектобюджета за 2026 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година.
Мирчев увери, че ще се противопоставят в парламента на такъв бюджет.
"Левичарската власт обявява война на средната класа граждани и бизнеса. Първо излъгаха, че няма да вдигат данъците, но данък дивидент се вдига двойно- от 5% на 10%- с това ще се увеличи сивата икономика, увеличение на осигуровките също. Това данъчно увеличение е най-високото за последните 20 години", заяви от своя страна депутатът Мартин Димитров.
ГЕРБ, които никога не са намалявали данъците в историята на тяхното управление, сега правят най-голямото увеличение, каза още Димитров и допълни, че управляващите си създават касичка за 5 милиарда лева, която да харчат както искат.
"Като извадите нетния дълг за 2026 и нетния дълг за 2025 нарастването е 6,2 милиарда евро. От това, като извадим планирания дефицит за 2026 година, който е 3,6 милиарда евро, се получава разлика от 2,6 милиарда евро - казано просто взимат повече дълг от размера на дефицита.
Според Мартин Димитров мерките ни вкарват в дългова спирала.
"ГЕРБ се отказаха да бъдат дясна партия", коментира той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 96
|предишна страница [ 1/16 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пловдивският съд върна окончателно Мюмюн Искендер на поста кмет н...
16:19 / 04.11.2025
Черният петък започва по-рано: Най-търсените смартфони с до 80% о...
15:25 / 04.11.2025
Инвеститор, вложил 100 000 евро в имот в началото на 2020 г., дне...
15:14 / 04.11.2025
Кола с пловдивски номер блъсна жена
13:19 / 04.11.2025
Велев: Вземат се пари от работниците и се дават на държавните слу...
12:39 / 04.11.2025
Пловдивчанин пострада лошо
13:17 / 04.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Любимката на цяла България днес стана на 69
20:23 / 02.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS