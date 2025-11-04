ИЗПРАТИ НОВИНА
ДБ за Бюджет 2026: Управляващите си създават касичка за 5 милиарда лева!
Автор: Марияна Стойчева 16:51Коментари (0)186
© Facebook
Това е най-лошият бюджет от Жан-Виденово време насам, за последните 30 години никога бюджетът не е представлявал икономическо цунами, никога в лицето на бизнеса не е бил насочван по този начин пистолетът на държавата. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев на съвместна пресконференция с Божидар Божанов и Мартин Димитров. 

"Фокус" припомня, че снощи Министерството на финансите публикува проектобюджета за 2026 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. 

Мирчев увери, че ще се противопоставят в парламента на такъв бюджет. 

"Левичарската власт обявява война на средната класа граждани и бизнеса. Първо излъгаха, че няма да вдигат данъците, но данък дивидент се вдига двойно- от 5% на 10%- с това ще се увеличи сивата икономика, увеличение на осигуровките също. Това данъчно увеличение е най-високото за последните 20 години", заяви от своя страна депутатът Мартин Димитров. 

ГЕРБ, които никога не са намалявали данъците в историята на тяхното управление, сега правят най-голямото увеличение, каза още Димитров и допълни, че управляващите си създават касичка за 5 милиарда лева, която да харчат както искат. 

"Като извадите нетния дълг за 2026 и нетния дълг за 2025 нарастването е 6,2 милиарда евро. От това, като извадим планирания дефицит за 2026 година, който е 3,6 милиарда евро, се получава разлика от 2,6 милиарда евро - казано просто взимат повече дълг от размера на дефицита. 

Според Мартин Димитров мерките ни вкарват в дългова спирала.

"ГЕРБ се отказаха да бъдат дясна партия", коментира той.


Още по темата:
