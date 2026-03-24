Шофьорът на леката кола, която се вряза тир на магистрала "Тракия" е починал от зверския удар, информира Plovdiv24.bg. Това е втората жертва от подобна катастрофа с камион и лека кола.

Припомняме, че по-рано през деня "БМВ" се вряза странично в тир до Кемера на пътя Пловдив - Садово. За изваждане на пострадалите се е наложило пожарникарите да режат ламарините със специална техника. За съжаление шофьорът на леката кола е починал. Полицията затвори пътя и водачите трябваше да преминават през обходен маршрут.

Plovdiv24.bg припомня, че малко по-късно през деня около 17:00 часа на магистрала "Тракия" до мотела на Ихтиман в посока Пловдив се случи друг зверски удар, който съще завършил с жертва. При това пътнотранспортно произшествие леката кола е изпреварвала в аварийната лента и се е затресла на паркиралия тир.

Шофьорът на тира се останал невредим.