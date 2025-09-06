ЗАРЕЖДАНЕ...
|Българка твърди, че е била изнасилвана и държана насила в Солун
Жената се оплака също, че 45-годишният мъж е сложил фармацевтични продукти в храната й и е взел личната й карта.
Предполагаемият извършител е открит и арестуван от полицейски служители. Срещу него е образувано дело за изнасилване, отвличане, присвояване на документи, телесна повреда, заплахи и кражба.
По информация на медията, че 45-годишният мъж е завел дело срещу 44-годишната българка за невярно обвинение. Жената е била арестувана като част от заповед за обиск, но е била освободена с устно разпореждане на прокурора.
Случаят се разследва от солунската полиция. Очакват се резултатите от съдебномедицинската експертиза, която ще хвърли повече светлина върху твърденията на двете страни.
