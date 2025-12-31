ИЗПРАТИ НОВИНА
Българи: Защо да ни липсва левът?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:04
© Plovdiv24.bg
Исторически ден за страната - след по-малко от 12 часа българският лев отива в историята и ще бъде заменен с единната европейска валута.

Страх у българите

С различни чувства посреща българинът промяната - от очакване за по-лесно боравене с новите пари - до страх дали стандартът му на живот няма да бъде променен.

По традиция много хора правят последните покупки за трапезата в последния момент. Още от сутринта в един от големите магазини в столицата хората се наредиха на опашки за последни покупки, предава Bulgaria on Air.

Това е и последният ден, в който на касите може да се плаща само с левове.

Правилата за търговците

До 22:00 ч. ще бъде възможно българинът да плаща както в брой, така и с карта. През целия месец януари ще може да се плаща както в лева, така и е евро. Но пък търговците ще трябва да връщат само в евро.

"Нямаме търпение да дойде еврото. Днес ще плащам изцяло с карта, но сме подготвени и имаме кеш, ако някъде нещо не работи", каза един от пазаруващите.

"Толкова държави ползват еврото, че на нас ще ни липсва левът - защо ще ни липсва? Монетите са с Паисий", коментира друг мъж.

"Ще стане живо чудо с еврото и ще има големи проблеми", смята софиянец.

В четвъртък заради пренастройване на системите и подмяната на етикетите част от големите магазини за хранителни стоки ще останат затворени.


+1
 
 
Има баячки. Отиди да ти баят за уплах. Де да бяхме приели Брикса….упс, той още не съществува. Поне Рублата да беше… Преди 36 години отидох да живея в чужбина. Имах левчета в джоба които не струваха пукнат грош. За една вечер се прехвърлих на дойче марки и нищо не ми се случи!
0
 
 
Защото имате мозък, може би? Тепърва ще усетите кон боб яде ли без лев.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

