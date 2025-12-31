ЗАРЕЖДАНЕ...
|Българи: Защо да ни липсва левът?
Страх у българите
С различни чувства посреща българинът промяната - от очакване за по-лесно боравене с новите пари - до страх дали стандартът му на живот няма да бъде променен.
По традиция много хора правят последните покупки за трапезата в последния момент. Още от сутринта в един от големите магазини в столицата хората се наредиха на опашки за последни покупки, предава Bulgaria on Air.
Това е и последният ден, в който на касите може да се плаща само с левове.
Правилата за търговците
До 22:00 ч. ще бъде възможно българинът да плаща както в брой, така и с карта. През целия месец януари ще може да се плаща както в лева, така и е евро. Но пък търговците ще трябва да връщат само в евро.
"Нямаме търпение да дойде еврото. Днес ще плащам изцяло с карта, но сме подготвени и имаме кеш, ако някъде нещо не работи", каза един от пазаруващите.
"Толкова държави ползват еврото, че на нас ще ни липсва левът - защо ще ни липсва? Монетите са с Паисий", коментира друг мъж.
"Ще стане живо чудо с еврото и ще има големи проблеми", смята софиянец.
В четвъртък заради пренастройване на системите и подмяната на етикетите част от големите магазини за хранителни стоки ще останат затворени.
