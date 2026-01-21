ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Богомил Николов: Закръгляването на цени при преминаването към еврото е до голяма степен неизбежно
Според него подобни усещания често са субективни и не отразяват цялостната картина.
"Задачата на потребителя е да сравнява и да избира най-доброто съотношение между цена и качество“, подчерта Николов.
Той даде пример с намаления поток от клиенти в някои заведения. По думите му това показва, че пазарът реагира, когато цените бъдат повишени необосновано.
Николов обясни, че закръгляването на цени при преминаването към еврото е до голяма степен неизбежно. Той коментира как в практиката се наблюдават както увеличения, така и намаления. По думите му най-осезаем ефект има при услуги и продукти с кръгли суми, където промяната се усеща най-силно в месечния бюджет.
Експертът посочи, че най-ефективната защита на гражданите остава активното потребителско поведение. "Когато цената стане неприемлива, хората просто се пренасочват. Това е най-силният коректив на пазара“, каза той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кукушева: Ще изчезне масовият хляб, ако се въведе таван на цените...
11:27 / 21.01.2026
Гражданин: В търговски обект отказаха да ми вземат банкнота от 10...
10:36 / 21.01.2026
Meteo Balkans: Студ и сняг връхлитат страната
10:29 / 21.01.2026
До 30 000 лева глоба за работодатели, които карат служителите си ...
09:46 / 21.01.2026
България е на 62-ро място в света по индекс на военната мощ
09:41 / 21.01.2026
Богдан Богданов: Предложенията в Правната комисия относно Изборни...
10:28 / 21.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
20:34 / 19.01.2026
Черна вест: Отиде си директорката на Френската гимназия в Пловдив
12:49 / 19.01.2026
Много сняг се очаква в Южна България и Предбалкана
08:02 / 20.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS