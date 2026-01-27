ИЗПРАТИ НОВИНА
Бизнесмен: След два дни отидох в Самоков и на две места в чейндж бюра ми казаха, че банкнотата от 500 € е фалшива
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:35
©
Туристи платили с вероятно фалшива банкнота от 500 евро в заведение в Боровец. Сигналът в полицията е подаден от управителя на обекта. Банкнотата е иззета с протокол за доброволно предаване и е изпратена за експертиза в Българската народна банка.

Според управителя на заведението хората, които използвали банкнотата, били от Гърция. Те консумирали храна в обекта на стойност 100 евро. Групата била от 5-6 души на около 30 години. Казали, че нямат други пари, за да си платят, освен с банкнотата от 500 евро.

"Погледнахме я, стори ни се истинска. Още не е уточнено дали е фалшива на 100 процента. След два дни отидох в Самоков и на две места в чейндж бюра ми казаха, че е фалшива", каза управителят на заведението Николай Георгиев.

Мъжът предал банкнотата в дежурния полицейски участък. Веднага проучил как да различава фалшификат от оригинал, информира Nova.

"Взех си маркер от книжарницата. Като драснеш фалшивата банкнота - излиза черта. Като драснеш на истинската - няма черта", посочи Георгиев.

Експертиза в БНБ ще установи дали банкнотата със сигурност е фалшива. 

Други търговци в Боровец споделиха, че не знаят как изглеждат пари с толкова висок номинал. "Дори не съм виждал банкнота от 500 евро. Съмнявам се на банкноти от над 50 евро, но до мен има чейндж бюро и се консултирам със служителите“, сподели търговецът Жан.

Трети залагат на различни методи.  

"На вътрешно светоусещане. Ако сте имали опит с други банкноти, понякога е най-точно при пипането на самата банкнота. Шумът! Шумът на самите пари!“, каза Петър.

А риск от измама съществува не само за хората, които развиват бизнес в туристическите ни курорти, но и за самите туристи.


Статистика: