|Бизнесмен: След два дни отидох в Самоков и на две места в чейндж бюра ми казаха, че банкнотата от 500 € е фалшива
Според управителя на заведението хората, които използвали банкнотата, били от Гърция. Те консумирали храна в обекта на стойност 100 евро. Групата била от 5-6 души на около 30 години. Казали, че нямат други пари, за да си платят, освен с банкнотата от 500 евро.
"Погледнахме я, стори ни се истинска. Още не е уточнено дали е фалшива на 100 процента. След два дни отидох в Самоков и на две места в чейндж бюра ми казаха, че е фалшива", каза управителят на заведението Николай Георгиев.
Мъжът предал банкнотата в дежурния полицейски участък. Веднага проучил как да различава фалшификат от оригинал, информира Nova.
"Взех си маркер от книжарницата. Като драснеш фалшивата банкнота - излиза черта. Като драснеш на истинската - няма черта", посочи Георгиев.
Експертиза в БНБ ще установи дали банкнотата със сигурност е фалшива.
Други търговци в Боровец споделиха, че не знаят как изглеждат пари с толкова висок номинал. "Дори не съм виждал банкнота от 500 евро. Съмнявам се на банкноти от над 50 евро, но до мен има чейндж бюро и се консултирам със служителите“, сподели търговецът Жан.
Трети залагат на различни методи.
"На вътрешно светоусещане. Ако сте имали опит с други банкноти, понякога е най-точно при пипането на самата банкнота. Шумът! Шумът на самите пари!“, каза Петър.
А риск от измама съществува не само за хората, които развиват бизнес в туристическите ни курорти, но и за самите туристи.
