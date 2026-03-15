Атанаска Бакалова ще води листата на "Сияние" за Пловдив област
Бакалова привлича общественото внимание в последните три години, след като синът ѝ Димитър Малинов бе убит в село Цалапица. В знак на подкрепа Попов редовно присъства на протестите, организирани от Бакалова, включително последния митинг срещу връщането на комисар Васил Костадинов начело на МВР-Пловдив.
"Убийците на Димитър получиха смешни присъди и след няколко месеца ще се разхождат нагло пред дома на Митко. България е държава на абсурдите и това трябва да се промени“, коментира Попов.
Той добавя, че гражданската кауза "СИЯНИЕ“ се движи не от желание за власт, а от стремеж да предотврати трагедии като тази в семейството на Бакалова: "Политиците, с тяхното безхаберие, безсърдечие и агресия, ни накараха да влезем на техния терен. Когато загубиш детето си, имаш два пътя: да го последваш или да се бориш за промяна. Ние избираме втория.“
За листата за Пловдив-град водач на формацията ще бъде бившият волейболист Мартин Иванов.
