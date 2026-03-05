ЗАРЕЖДАНЕ...
Протестиращи блокираха част от Околовръстното, искат оставката на шефа на МВР Пловдив
Демонстрацията беше насочена срещу директора на Областната дирекция на МВР -Пловдив, комисар Васил Костадинов, като протестиращите настояха за неговата оставка. Те изразиха недоволство от решението той да бъде върнат начело на дирекцията.
За кратко участниците блокираха отсечката от кръговото кръстовище на пътя между Пловдив и Пазарджик до АМ "Тракия“, предизвиквайки временни затруднения в движението.
По време на протеста Атанаска Бакалова заяви, че очаква развитието на делото във Върховния касационен съд и настоява то да бъде върнато за ново разглеждане. "Делото се гледа от ВКС и искам то да бъде върнато. В момента никой не признава кой е нанасял ударите на Митко“, каза тя.
Бакалова подчерта още, че протестиращите настояват за оставката на комисар Костадинов, който според нея е бил освободен от поста заради забавяне при откриването на извършителите на убийството и не е морално да бъде върнат отново начело на дирекцията.
Майката на Димитър Малинов получи подкрепа от граждани, неправителствени организации и обществени фигури. Сред присъстващите бяха експертът от Европейския център за транспортни политики Диана Русинова и представители на сдружението "Ангели на пътя“. На място бяха забелязани още бащата на Сияна Николай Попов и Тодор Батков - син.
Протестиращите отправиха и призив към вътрешния министър Емил Дечев да преразгледа решението, като подчертаха, че обществото очаква морал, прозрачност и поемане на отговорност по случая.
