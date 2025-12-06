Антон Златанов: Лошото време не позволява евакуация на екипажа на танкера, заседнал край Ахтопол

© 276-метровият танкер "Кайрос“ плава под гамбийски флаг, регистриран е в Китай и е част от санкционните списъци на ЕС от 21 май тази година. Корабът е плавал към Новоросийск, когато край Истанбул бил ударен от безпилотен украински дрон. Обгореният плавателен съд е без захранване и неработещо машинно отделение и без шанс да се придвижи на собствен ход. Бил е теглен на буксир от турски влекач, който по неизяснени обстоятелства се е разкачил с него и се е върнал в свои териториални води, оставяйки "Кайрос“ край бреговете на Ахтопол.



"В петък около 12:15 часа танкерът навлезе от южна посока в нашите териториални води. Първоначално той не отговаряше на радиокомуникацията и на повикванията от българска страна. Но по-късно установихме комуникация. Екипажът спази разпореждането и пусна котва. В момента е стабилен на мястото срещу Ахтопол, но морето е бурно и не позволява извършването на спасителната операция в момента". Това заяви пред NOVA директорът на ГД "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов.



По думите му кораб на "Гранична полиция" е разположен в базата в Созопол. Има готовност да тръгне заедно с инспектор от "Морска администрация", но се изчаква, тъй като времето в района все още е лошо и не позволява приближаване до танкера. По данни на екипажа плавателният съд е без товар.



"При установяването на контакт на живо ще се направи опит на борда да се качат наши служители заедно с инспектора от "Морска администрация". Ако времето се успокои - това може да се направи в светлата част на деня. Ако не – в момента наблюдаваме танкера и с радиокомуникационната ни система, и с термокамери от брега. Той се вижда и с просто око. Наблюдаваме го и с радарната ни система и поддържаме комуникация с екипажа", подчерта Златанов.



Той подчерта, че екипажът на танкера е заявил желание да се евакуира. "Но тази евакуация трябва да се случи по най-безопасния начин – и за тях, и за служителите, които ще ги евакуират от наша страна. Към момента вълнението е по-високо от 4 бала и е невъзможно евакуацията да се извърши в този момент", обясни директорът на ГДГП.



Граничен катер и два влекача на военоморските сили са в готовност и на изчакване до второ нареждане, като има и медицински екип при нужда за моряците на танкера "Кайрос".



По данни на властите за населението на Ахтопол и съседните крайморски селища опасност няма, но местните рибари се надяват плавателния съд да бъде изтеглен от акваторията на откритите брегове. "Въпреки че е празен - в него има десетки тонове гориво. И ако котвата му се скъса, за по-малко от половин час корабът ще е върху скалите и щетите ще са непоправими", твърди Здравко Василев.



"От югоизток е течението и посоката беше Бургас. Според мен, каквото и да стане - за Ахтопол и за местното население няма опасност, защото течението ще гио отнесе на север", обясни Георги Гочков, капитан на рибарски кораб.



Властите изчакват нормализиране на метеорологичната обстановка за да бъдат предприети действия по евакуиране на моряците и изтегляне на плавателния съд. Към 12 часа на обед вълнение на морето от 3 бала, силен източен вятър и дъжд не позволяват спасителната акция и качване на борда на кораба да започне