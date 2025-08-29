ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Адвокатът на Паскал: Не са налични законови основания за постоянното му задържане
Никола Николов - Паскал е поискал бързото му предаване на българските власти. Това е станало след като две съдебни инстанции в Белград са одобрили молбата на българската прокуратура за екстрадицията.
Николов е подал молба до сръбския министър на правосъдието да бъде екстрадиран незабавно и се е отказал от правото си министърът да преценява дали съдебното одобрение да бъде изпълнено.
Адвокат Марковски коментира още, че освен за участие в организирана престъпна група и контрабанда на цигари Николов е обвинен и за задържане на цигари без бандерол.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 101
|
|предишна страница [ 1/17 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Млад мъж, въвлечен в телефонна измама: Казаха, че ако не предам п...
08:47 / 29.08.2025
Русенец завежда дело срещу МВР заради фалшиво положителен тест за...
08:19 / 29.08.2025
Пет века по-късно: Литургия на остров "Св. Иван" край Созопол
07:58 / 29.08.2025
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени след инцидент...
07:53 / 29.08.2025
Тъжен ден за християнството! Църквата е отредила строг пост
07:57 / 29.08.2025
Прогнозата за времето на НИМХ от днес до 4 септември
08:02 / 29.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS