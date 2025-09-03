ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бойко Рашков: Готвят се да изпратят Паскал в Германия на лечение
Бяха му повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, контрабанда на два тира цигари и държане на акцизна стока. Николов е признал, че познава двама от другите обвинени - баща и син Марин и Стефан Димитрови, но не и бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова. По делото няколко пъти беше споменато името на Рашков, но без да бъдат представени доказателства, че той участва в споменатата нелегална дейност.
"Трябва да коментирам твърденията на обвинени лица, нека да го уточним. Делото не е интересно вече, няма контрабанда. Единият контрабандист е с частично прекратено производство - той беше задържан 8 месеца. Другият, с екстрадиционно производство, беше доведен тук в България от Сърбия и сега се готвим да го изпратим в Германия на лечение. Третите и четвъртите обвинени лица не са призовавани на разпит по една година", заяви Рашков.
"Непрекъснато се споменава не онова, което се прави по делото, а имената на двама души от "Продължаваме Промяната" - Асен Василев и Бойко Рашков, за да може да се прави политика чрез наказателното производство, с любезното съдействие на прокуратурата. Прочетох и че съдийка от Специализираният съд е говорила за Николов - нещо, което не е нейна работа. Тя трябва да се произнесе само има ли основание за вземане на мерка за неотклонение. Уж не трябва да се огласяват материалите от наказателното производство, а съдийка от спецпрокуратурата започна да разказва за това, че има данни за Асен Василев и за Бойко Рашков", посочи бившият министър пред NOVA.
По думите му политиката е влязла в прокуратурата трайно. "Сарафов не прекрати това явление. Напротив, политиката навлиза все повече и повече в работата на прокуратурата. Тя демонстрира непрекъснато и ежедневно селективно правосъдие в широкия смисъл на думата. Мен не са ме търсили от прокуратурата и няма смисъл да го правят - не мога да помогна. Беше съобщено, че връзката между баща и син Димитрови и Паскал е от началото на 2023 година. А аз не съм министър от 1 август 2022 година. Каква връзка можем да имаме?", коментира Рашков пред журналисти.
