Прокуратурата поиска постоянен арест за Паскал. Адвокатът му: Няма да може да се лекува, а ще го ядат дървениците!

© Софийската градска прокуратура поиска най-тежката мярка за неотклонение за Никола Николов - Паскал.



Според държавното обвинение е възможно той да се укрие или да извърши друго престъпление. Прокуратурата се аргументира с това, че Паскал е бил обявен за общоевропейско издирване, а той се е укрил в Сърбия.



Защитата на Паскал пък заяви в съдебната зала, че прокуратурата "премълчава“ желанието на Паскал да съдейства на българските власти по разследването. Адвокат Димитър Марковски поиска клиентът му да бъде пуснат с парична гаранция. Това е втората най-лека мярка за неотклонение след мярка - подписка.



Основният аргумент - влошеното здравословно състояние на Никола Николов, предаде bTV.



По думите на адв. Марковски в следствения арест Паскал няма да може да се лекува, а ще го "ядат дървениците".



Пред съда самият Паскал, заяви:



"Искам по-лека мярка за неотклонение, за да си направя операция в Германия“.



По-късно днес се очаква да стане ясно решението на съда.