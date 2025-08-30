© Софийският градски съд пусна Никола Николов-Паскал под гаранция в размер на 50 000 лв. Той има 15-дневен срок, за да ги внесе. Определението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд до три дни. Ако има обжалване, делото там ще се гледа на 4 септември. Николов следва да бъде освободен, след като внесе сумата, предаде NOVA.



По-рано Софийска градска прокуратура поиска постоянния му арест. Днес изтече срокът от 72 часа, за който беше задържан соченият за контрабандист 64-годишен мъж. Обвиняемият беше въведен в съдебната зала със 7 служители на ГД "Охрана".



Николов посочил в показанията си, че контрабандната дейност, в която е участвал, била подпомагана от съпредседателя на "Продължаваме Промяната-Демократична България" Асен Василев и от бившия вътрешен министър Бойко Рашков. Помощ оказвали и бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и шефката на Агенция "Митници" Петя Банкова. Това се потвърждавало от показанията на трима свидетели, един от които е анонимен.



Въпреки че Паскал е бил обявен за издирване след април 2024 г., когато бяга арестувани Банкова Марин и Стефан Димитрови, има налични справки за пътувания на Николов през май 2024 година на територията на България, включително до ГКПП "Капитан Андреево" - в период, в който той е бил издирван. Съдът посочи, че усилията на МВР по издирването на Паскал, са били доста формални, а освен това няма предоставени призовки към доказателствата, които да са били пратени на посочените от защитата му адреси.



Защитата Димитър Марковски предостави на прокуратурата 7 протокола от сръбския съд, описващи задържането на Паскал в Сърбия и времето, което е прекарал в ареста и под домашен арест. Отводи не бяха поискани.



Припомняме, че Николов беше екстрадиран у нас в сряда от сръбските власти и закаран в следствения арест. В четвъртък Паскал прекара 3 часа и половина в Антикорупционната комисия, където е дал обяснения и е представил документи за лечение на здравословен проблем в Сърбия.



Стана ясно и че той сам е поискал да бъда върнат в България предсрочно. Тогава му бяха повдигнати и обвинения за участие в организирана престъпна група, контрабанда на два тира цигари и държане на акцизна стока. Николов е признал, че познава двама от другите обвинени - баща и син Марин и Стефан Димитрови, но не и бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова.



