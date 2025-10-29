ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Адвокат за д-р Хасърджиев: Ако е отмъщение, то не е от мен
"Преди 3 г. като член на УС на Националната пациентска организация видяхме, че има недобре обосновани разходи в дейността на организация - поискахме обяснение от д-р Хасърджиев - не получихме такова. Подадохме сигнал до Икономическа полиция. Подадохме си оставките, след това не знам какво се е случвало", заяви адв. Дамянов.
Припомняме, че в момента тече производството срещу дългогодишния председател на пациентска организация - д-р Станимир Хасърджиев. Той и още трима - актьорът Росен Белов, гръцкият модел Анастасиос Михайлидис и бивш френски легионер са в ареста с обвинения за принуда спрямо млад мъж, който твърди, че е връзван и държан против волята му. Според обвинението също така е принуждаван и да употребява наркотици.
За проблемите си с правосъдието д-р Хасърджиев вчера хвърли вината върху адвокат Андрей Дамянов, бивш член на Управителния съвет на Националната пациентска организация, бивш член и на Надзорния съвет на НЗОК.
Причина за тогавшния сигнал Дамянов обясни, че Хасърджиев не е дал смислено обяснение, не са били представени документи, които да доказват материална обоснованост на тези разходи. "Конфликт между мен и него не е възникнал. Конфликът беше между контролния съвет и д-р Хасърждиев в качеството му на изпълнителен директор".
"В интерес на истината нямам спомен за сумата, след като сме подали сигнал, значи не е била малка. Давал съм 2 пъти обяснения по случая, беше представена счетоводна документация, фактури. Не ми е известно заключението по това производство", добави още адвокатът пред bTV.
Той заяви, че не знае за личните проблеми на д-р Хасърджиев - "Далеч съм от проблемите на НПО в момента".
"Ако е отмъщение, то не е от мен. Модел, рейнджър - дори не ги познавам. Нямам обяснение", заяви още адв. Андрей Дамянов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 9
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., пл...
10:38 / 29.10.2025
Асен Василев: Няма една стотинка за младите лекари, бръкнаха и в ...
10:35 / 29.10.2025
"Подкрепа": Категорично няма да се съгласим ДДС да се увеличи на ...
10:35 / 29.10.2025
Идустриалец: Вдигат осигуровките, за да хранят раздутата админист...
10:09 / 29.10.2025
"За мен беше чест": Наталия Киселова се оттегли
09:29 / 29.10.2025
Старите печки изпускат много опасни замърсители директно в жилище...
08:52 / 29.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
97 свидетели срещу показно арестувана директорка в Пловдив
12:42 / 28.10.2025
Първият мол в Пловдив сменя собственика си
11:49 / 27.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS