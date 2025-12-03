ЗАРЕЖДАНЕ...
|Отложиха делото срещу скандалния доктор Станимир Хасърджиев
В края на октомври магистратите оставиха обвиняемите в ареста. Днес отлагането дойде по здравословни причини на един от тях.
Припомняме, че причина за задържането е сигнал на жертва. Според прокуратурата в жилището на Хасърджиев, той и още трима души, сред които актьорът Росен Белов са дрогирали 20-годишен младеж.
Жертвата е била принудена да извършава сексуални услуги, под дулото на пистолет. Младият мъж успява де избяга и сигнализира компетентните органи.
